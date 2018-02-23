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Стивен Фрай рассказал о борьбе с раком
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Писатель Стивен Фрай перенес операцию из-за рака простаты 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Британский писатель и актер Стивен Фрай заявил, что болен раком простаты и в начале января перенес операцию.
"В настоящее время я в порядке, мне хорошо и я счастлив. Просто хотел рассказать вам, поскольку слухи уже начали появляться… Заболевание прогрессировало, они (врачи) удалили простату и вырезали 11 лимфатических узлов", — рассказал актер в видеообращении в своем блоге.
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Он признался, что сообщил о болезни лишь нескольким близким друзьям и своему партнеру. Лечение Фрай начал в декабре прошлого года.
"Мы надеемся, что у меня есть еще несколько лет для жизни на этой планете. Я люблю жизнь, это замечательно, и было бы здорово, если бы она не заканчивалась", — сказал 60-летний Фрай, признавшись, что ему тяжело было осознать свое заболевание раком.
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