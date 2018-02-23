Стивен Фрай рассказал о борьбе с раком

"Мы надеемся, что у меня есть еще несколько лет для жизни на этой планете. Я люблю жизнь, это замечательно, и было бы здорово, если бы она не заканчивалась", — сказал 60-летний Фрай, признавшись, что ему тяжело было осознать свое заболевание раком.

Он признался, что сообщил о болезни лишь нескольким близким друзьям и своему партнеру. Лечение Фрай начал в декабре прошлого года.