Стивен Фрай рассказал о борьбе с раком

Британский писатель и актер Стивен Фрай заявил, что болен раком простаты и в начале января перенес операцию.
"В настоящее время я в порядке, мне хорошо и я счастлив. Просто хотел рассказать вам, поскольку слухи уже начали появляться… Заболевание прогрессировало, они (врачи) удалили простату и вырезали 11 лимфатических узлов", — рассказал актер в видеообращении в своем блоге.
Он признался, что сообщил о болезни лишь нескольким близким друзьям и своему партнеру. Лечение Фрай начал в декабре прошлого года.
"Мы надеемся, что у меня есть еще несколько лет для жизни на этой планете. Я люблю жизнь, это замечательно, и было бы здорово, если бы она не заканчивалась", — сказал 60-летний Фрай, признавшись, что ему тяжело было осознать свое заболевание раком.