«Вас семь, а я одна»: поздравление «Белоснежки» Собчак

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак поздравила своих конкурентов по борьбе за высший государственный пост с Днем защитника Отечества.
«Дорогие Максим, Сергей, Паша, Володя, Володя, Гриша и Боря! Поздравляю вас с Днем Защитников Отечества!» — написала Собчак в своем Instagram.
«Отношениям мужчины с женщиной всегда не хватает той доверительной и легкомысленной простоты, которая существует между друзьями, решившими вместе принять на грудь», — отметила она.
Собчак пожелала своим соперникам «достойно, но без фанатизма „принять на грудь“ все этапы борьбы за пост президента России. „Помните, вас семь, а я одна!“ — добавила Собчак, подписавшись под поздравлением „Ваша Белоснежка“.
Выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. На данный момент насчитывается восемь претендентов на президентский пост: Сергей Бабурин (»Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).