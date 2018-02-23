«Вас семь, а я одна»: поздравление «Белоснежки» Собчак

Собчак поздравила кандидатов в президенты с 23 февраля

«Дорогие Максим, Сергей, Паша, Володя, Володя, Гриша и Боря! Поздравляю вас с Днем Защитников Отечества!» — написала Собчак в своем Instagram. Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак поздравила своих конкурентов по борьбе за высший государственный пост с Днем защитника Отечества.

«Отношениям мужчины с женщиной всегда не хватает той доверительной и легкомысленной простоты, которая существует между друзьями, решившими вместе принять на грудь», — отметила она.