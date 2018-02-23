Ещё
Агутин насмешил фото в военном билете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Прическа не по уставу»: Леонид Агутин насмешил фото в военном билете 

Eva.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Музыкант Леонид Агутин по случаю Дня защитника Отечества, который празднуется сегодня в России, показал фото своего военного билета. Поклонники поздравили артиста и отметили, что у него была очень забавная прическа.
instagram.com/agutinleonid/
Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества, который с 2002 года является нерабочим днем. Звезды шоу-бизнеса сегодня поздравляют друг друга с праздником, а мужчины еще и вспоминают свою службу в армии. Так, 49-летний певец и композитор Леонид Агутин поделился с подписчиками в Инстаграме фотографией своего военного билета и поздравил мужчин с праздником. Известно, что артист с 1986 года по 1988 год служил в пограничных войсках на советско-финской границе.
«Мужчины, с праздником вас! Удачи во всём, мирного неба над головой и простых человеческих радостей!», — подписал снимок Леонид.
Поклонники поздравили Агутина в ответ и не смогли удержаться от шутливых комментариев в адрес его прически на фото в документе:
«С праздником, Леонид! Оставайтесь всегда любимы вашей семьёй и, конечно же, нами — зрителями. Всех вам благ! Вы — один из самых достойных представителей мужской части нашей эстрады!», «Похож на молодую Анжелику Варум прической» «Вот это прическа для военника. С праздником!», «С праздником! Шикарные кудри», «Прическа не по уставу», «С праздником! Приятно, что в этот день можно поздравить тех, кто действительно имеет или имел отношение к защите отечества».
Отметим, что в этом году в семье Леонида Агутина и Анжелики Варум много значимых событий. В их числе 50-летие Леонида и 20-летие совместной жизни с Анжеликой. А в начале февраля 19 лет исполнилось дочке звездной пары Лизе.
Кстати, внешность парня Лизы очень удивила поклонников семьи Агутин — Варум, когда Леонид опубликовал один из совместных снимков с потенциальным зятем.
Eva.ru: последние новости
Режиссер Никита Михалков впервые стал прадедом «Вернитесь в прошлый вес!»: Ирина Пегова продемонстрировала постройневшую фигуру Екатерина Андреева прокомментировала свое отсутствие в эфире Первого канала
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишают собственных вкладов347
Европа просит поддержки России402
Джонсон опубликовал скандальную статью по Крыму498
США запутались в оправданиях своего присутствия в Сирии37
Российских военных вооружат «Терминаторами»3
Видео
02:36
В центре Одессы захватили санаторий
Происшествия
00:31
Суд лишил любовницу Захарченко 20 млн рублей
Происшествия
01:00
Соловьев взбесил Панина
Шоу-бизнес
00:30
«Куриный кризис». KFC оказалась на грани краха
Компании В мире
01:00
70-летняя Ротару вышла замуж
Шоу-бизнес
01:02
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу
Украина
00:32
-32! Москвичам посоветовали быть осторожными
Общество Погода
00:30
Разъяренная мурена напала на дайвера
Происшествия
01:19
Аксенов рассказал, кто отстоял Крым в 2014 году
Политика
00:15
Пентагон оценил угрозу от российских Су-57 в Сирии
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение