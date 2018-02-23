«Прическа не по уставу»: Леонид Агутин насмешил фото в военном билете

Музыкант Леонид Агутин по случаю Дня защитника Отечества, который празднуется сегодня в России, показал фото своего военного билета. Поклонники поздравили артиста и отметили, что у него была очень забавная прическа.

instagram.com/agutinleonid/

«Мужчины, с праздником вас! Удачи во всём, мирного неба над головой и простых человеческих радостей!», — подписал снимок Леонид. Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества, который с 2002 года является нерабочим днем. Звезды шоу-бизнеса сегодня поздравляют друг друга с праздником, а мужчины еще и вспоминают свою службу в армии. Так, 49-летний певец и композитор Леонид Агутин поделился с подписчиками в Инстаграме фотографией своего военного билета и поздравил мужчин с праздником. Известно, что артист с 1986 года по 1988 год служил в пограничных войсках на советско-финской границе.

Поклонники поздравили Агутина в ответ и не смогли удержаться от шутливых комментариев в адрес его прически на фото в документе:

«С праздником, Леонид! Оставайтесь всегда любимы вашей семьёй и, конечно же, нами — зрителями. Всех вам благ! Вы — один из самых достойных представителей мужской части нашей эстрады!», «Похож на молодую Анжелику Варум прической» «Вот это прическа для военника. С праздником!», «С праздником! Шикарные кудри», «Прическа не по уставу», «С праздником! Приятно, что в этот день можно поздравить тех, кто действительно имеет или имел отношение к защите отечества».

Отметим, что в этом году в семье Леонида Агутина и Анжелики Варум много значимых событий. В их числе 50-летие Леонида и 20-летие совместной жизни с Анжеликой. А в начале февраля 19 лет исполнилось дочке звездной пары Лизе.

Кстати, внешность парня Лизы очень удивила поклонников семьи Агутин — Варум, когда Леонид опубликовал один из совместных снимков с потенциальным зятем.