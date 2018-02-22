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У больной раком звезды «Дома-2» случился срыв
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У больной раком звезды «Дома-2» случился срыв 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Instagram
Звезда "Дома-2" Елена Степунина рассказала о последних успехах в борьбе с онкологией. Также Девушка пожаловалась, что измотана критикой недоброжелателей.
Бывшая участница телепроекта Елена Степунина, которая борется с онкологическим заболеванием, рассказала подписчикам Instagram, что больше не может терпеть необоснованную критику в свой адрес. Она с гневом написала: "Те курицы, которые кудахчут ничего не зная, не зная через что я прошла и от чего те или иные косяки, дай Бог вам и не узнать этого". Также звезда отметила, что грязь в ее адрес льют только "обделенные жизнью, ущербные люди" и добавила "Самое главное в душе не быть уродом. Остальное приложится".
Такой резкий выпад в сторону недоброжелателей можно объяснить усталостью от постоянной борьбы за жизнь. Девушка честно призналась, что ждет результатов обследования и очень волнуется, но несмотря на это у нее очень хорошее предчувствие. Степунина не унывает, дважды в неделю ходит на работу и старается больше уделять внимания мужу и ребенку.
instagram.com/e.stepunina
Ранее Елена жаловалась, что от сеансов лучевой и химиотерапии она испытывает постоянные боли и страдает потерей волос, а из-за гормональных лекарств девушка начала стремительно набирать лишний вес.
Как писали Dni.Ru, у звезды реалити-шоу "Дом-2" неоперабельная крупноклеточная лимфома четвертой степени. Она расположена между легкими и сердцем. Об онкологическом заболевании стало известно случайно — Степунину увезли в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, но после обследования выяснилось, что у нее совсем другой диагноз.
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