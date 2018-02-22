Дакота и Агата: звездный скандал набирает обороты

Вчера, казалось бы, на пустом месте в Сети разгорелся настоящий звездный скандал. Рита Дакота Агата Муцениеце «схлестнулись» в словесном бою за право называть дочерей именем Мия.

«Мы думали, что Мия — это очень оригинальное имя и никто никогда не будет его использовать, — говорит Агата. — Но все стали за нами повторять. Надо было запатентовать!» Муцениеце неосторожно несколько раз высказалась, что это она ввела моду на это имя, сперва в личном блоге, потом — на страницах журнала.

Рита Дакота приняла все на свой счет и, не стесняясь в выражениях, ответила актрисе:

«Мия — это обычное попсовое имя. Сто лет так все называют девочек, так как имя действительно хорошее. Но бомбит почему-то Агату, а не моих баб, у которых уже 10-летние Мии подрастают. Выдохни, Агата! Назови следующую дочь Херопрунья, честное слово, мы с Гагариной не станем в этот раз «повторять»!»

Муцениеце узнала о недовольстве Риты от друзей и журналистов. И к вечеру, когда актриса, наконец, доехала до дома и смогла зарядить свой севший от количества звонков, поняла, что придется как-то отреагировать:

«Я не хотела комментировать пост Риты Дакоты, но мне позвонило 150 журналистов. Так вот, отвечать на колкости я не буду, ибо так поступают все умные и холодные прибалтийские женщины! А я всегда хотела считать себя таковой. Это какой-то детский сад, на который, я более не желаю отвлекаться, ибо у меня куча дел! Надеюсь на этом, вопрос исчерпан! Постскриптум: имя «Херопрунья» занесла в список и буду патентовать».

После появления этого поста в личном блоге Агаты Дакота попыталась перевести ссору в шутку: «Уважаемые господа! Это же юмор! Люди иногда шутят! Херопрунья — это смешно! Агата — крутая баба! Вы что?!»

Впрочем, фанаты Муцениеце по-прежнему считают, что Рита была очень резка и должна не в шутку все переводить, а извиниться. Даже если Агата изначально позволила себе проявить странную реакцию, но конкретных имен актриса не называла. В отличие от Дакоты, которая «конкретно наехала» на актрису.