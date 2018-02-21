Почему Екатерину Андрееву гонят в шею из эфира

Ведущая программы "Время" многих раздражает. И, кажется, небезосновательно.

Новость о том, что Екатерина Андреева больше не будет появляться в выходящих на европейскую часть страны выпусках информационной программы "Время", порадовала телезрителей.

"Ну, наконец-то, хватило на Первом ума убрать эту Шапокляк из телевизора", "Хуже Андреевой может быть только Фадеев по воскресеньям", "Когда Андреева в эфире, Розенталь и Ожегов вращаются в гробу, как динамомашины", — написали пользователи соцсетей.

Зато информацию о том, что ведущим московских выпусков программы после десятилетнего перерыва снова станет замдиректора канала Кирилл Клейменов, народ воспринял с радостью.

"Слава богу, человеческие лицо и речь теперь будут на экране", — воодушевились зрители. A post shared by Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) on Jan 24, 2018 at 8:13am PST

Напомним, что Екатерина Андреева работает в качестве ведущей информационной программы "Время" с начала 1997 года. За это время на Первый канал, как говорят в кулуарах, пришел не один мешок писем с просьбой убрать ее из эфира. Учителей русского языка удивляло незнание ведущей орфоэпии (правил ударения) и интонирования. А коллеги-телевизионщики смеялись над манерой Кати раскачиваться в кадре, за что называли ее "бегущей по волнам".

Ведущий главной информационной программы страны — должность очень серьезная и ответственная. По слухам, кандидатуру человека, который будет рассказывать о курсе и политике партии, утверждают на самом высоком уровне. Вероятно, там не следят за страницей Андреевой в социальных сетях — у желтой прессы это добротная нива для сплетен и скандальных публикаций.

Катя выкладывает снимки из спортзала, где висит вниз головой, из салона косметолога, с пляжа и кухни. В халатике, купальнике, без макияжа — ведущая ведет себя как начинающая поп-звезда.

Кстати, о макияже. Как говорят гримеры, к эфиру Андреева красится сама, не допуская профессиональных визажистов, и делает это, по мнению специалистов, ужасно. В итоге на экране 56-летняя ведущая выглядит старше своих лет.

Многие Андрееву не любят и даже не здороваются, считая ее высокомерной, заносчивой и вредной. К тому же, по слухам, как лицо канала она получает больше остальных сотрудников — около 14 тысяч долларов в месяц.