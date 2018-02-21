Матвиенко назвал причины смерти «Иванушек»

Отвечая на вопрос об «истинных причинах смерти» артистов, Матвиенко рассказал, что с Яковлевым «произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессий или спортсменов, которые бросают спорт».

Продюсер заявил, что у Яковлева был цирроз печени. Этот орган, по словам Матвиенко, у артиста «уже просто не функционировал».