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Матвиенко назвал причины смерти «Иванушек»
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Матвиенко назвал причины смерти «Иванушек» 

Рамблер 7 часов назад
Продюсер Игорь Матвиенко заявил в интервью «Аргументам и фактам», что бывшего солиста «Иванушек International» Олега Яковлева «погубил» алкоголь, а участника первого состава группы Игоря Сорина — наркотики.
Отвечая на вопрос об «истинных причинах смерти» артистов, Матвиенко рассказал, что с Яковлевым «произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессий или спортсменов, которые бросают спорт».
Продюсер заявил, что у Яковлева был цирроз печени. Этот орган, по словам Матвиенко, у артиста «уже просто не функционировал».
 Ещё 6 источников 
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