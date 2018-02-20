Осин получил жуткую травму в ДТП

Стало известно о травмах Осина в ДТП

Певец Евгений Осин попал в ДТП в Таиланде и сломал ребра, но ложиться в больницу отказался. Об этом сообщают «Дни.ру».

По информации издания, певец попал в аварию, находясь за рулем мотобайка в Таиланде, где проходил курс реабилитации от алкогольной зависимости.

Вернувшись в Москву, Осин снова запил, заперся в своей квартире и отказался общаться с друзьями, родственниками и медиками.

Как рассказали близкие певца, дома Евгений снова упал, а прибывшие к нему врачи обнаружили его в состоянии алкогольного опьянения.