Осин получил жуткую травму в ДТП

Певец Евгений Осин попал в ДТП в Таиланде и сломал ребра, но ложиться в больницу отказался. Об этом сообщают «Дни.ру».
По информации издания, певец попал в аварию, находясь за рулем мотобайка в Таиланде, где проходил курс реабилитации от алкогольной зависимости.
Вернувшись в Москву, Осин снова запил, заперся в своей квартире и отказался общаться с друзьями, родственниками и медиками.
Как рассказали близкие певца, дома Евгений снова упал, а прибывшие к нему врачи обнаружили его в состоянии алкогольного опьянения.
«У Жени идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, и никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается», — сказали в окружении певца.