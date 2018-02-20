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Осин получил жуткую травму в ДТП
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Стало известно о травмах Осина в ДТП 

Рамблер 1 час назад
Певец Евгений Осин попал в ДТП в Таиланде и сломал ребра, но ложиться в больницу отказался. Об этом сообщают «Дни.ру».
По информации издания, певец попал в аварию, находясь за рулем мотобайка в Таиланде, где проходил курс реабилитации от алкогольной зависимости.
Вернувшись в Москву, Осин снова запил, заперся в своей квартире и отказался общаться с друзьями, родственниками и медиками.
>> Евгений Осин оправдался за бутылку пива в руках
Как рассказали близкие певца, дома Евгений снова упал, а прибывшие к нему врачи обнаружили его в состоянии алкогольного опьянения.
«У Жени идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, и никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается», — сказали в окружении певца.
 Ещё 3 источника 
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