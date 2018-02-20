Пугачеву «кинули на деньги» 

Подруга Аллы Пугачевой и крестная ее сына архитектор Мила Ставицкая рассказала, как рабочие обманывали певицу во время строительства ее дома на берегу Истринского водохранилища. По словам Ставицкой, строители откровенно воровали деньги: «не один миллион ушел в песок».
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«Познакомились мы с Аллой Борисовной, когда она возводила и все никак не могла закончить свой дом в Малых Бережках. А все потому, что ее кидали на деньги строители. Не один миллион ушел в песок. Это продолжалось до того момента, пока общие друзья не свели ее с моим мужем (чиновником из Минстроя России). Он быстро все разрулил и нашел прекрасных мастеров», — рассказала Ставицкая изданию eg.ru.
Особняк на берегу Истринского водохранилища в деревне Малые Бережки примадонна начала строить в 1991 году. На участке в 50 соток стоит особняк, баня с собственным причалом. Алла Пугачева не живет в этом доме с того момента, как ее нынешний супруг Максим Галкин закончил строительство своего замка в деревне Грязь. Сначала дом на Истре занимала Кристина Орбакайте, а теперь туда периодически приезжает внук примадонны Никита Пресняков.