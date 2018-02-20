Киркоров влез в скандал с Галкиным

Киркоров ввязался в конфликт Галкина и Харламова

Певец Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он делает пассы руками у каменного фонтана с крутящимся шаром.

>> Новое шоу Галкина разнесли в пух и прах «Уренгой под гипнозом. Звезда под гипнозом. Шарик под гипнозом. Все под гипнозом. Шарик под гипнозом каменный крутится. Передаю эстафету, Макс, тебе. Берите меня в шоу «Под гипнозом», — говорил Киркоров, продолжая «гипнотизировать» фонтан.

«Я экспериментирую над всем, что попадается под руки, даже каменные многотонные сферы мне подчиняются… <…> Великая сила Исы Багирова помноженная на обаяние и харизму ведущего Макса Галкина дало мне космические силы кружить-вертеть!» — написал он (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). В подписи к видео Киркоров добавил, что «находится под колоссальным впечатлением» из-за передачи Максима Галкина «Звезды под гипнозом».

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Feb 19, 2018 at 2:37am PST

«Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники… <…> Судя по рейтингу, под гипнозом не только звезды, но и зрители страны», — посетовал он. «Дни.ру» отмечают, что таким способом Киркоров поддержал Галкина после критики телеведущего Гарика Харламова . Последний заявил, что редко комментирует телепередачи, но мимо «Звезд под гипнозом» он пройти не смог.

«Я все понимаю, эфир, развлекалово и т.д., но это уже просто издевательство над здравым смыслом. Что дальше? Передача «Звезды под кайфом»? «Звезды на Луне», «Звезды в плену», «Звезды какают»?» — заключил он. В частности, Харламова возмутило, что там «по щелчку пальцев» гипнотизируют артистов, заставляя изображать Человека-паука, а через 40 минут «никто из них якобы ничего не помнил».

Позже Галкин заявил паблику Super, что на его передаче не вводят зрителей в заблуждение и показывают «настоящий гипноз». Также Галкин посоветовал Харламову прочесть сценарии выходящей «на его родном канале» передачи «Битва экстрасенсов». Ведущий также предположил, что «Звезды под гипнозом» забрали рейтинг у Comedy Club.