Киркоров влез в скандал с Галкиным

Певец Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он делает пассы руками у каменного фонтана с крутящимся шаром.
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«Уренгой под гипнозом. Звезда под гипнозом. Шарик под гипнозом. Все под гипнозом. Шарик под гипнозом каменный крутится. Передаю эстафету, Макс, тебе. Берите меня в шоу «Под гипнозом», — говорил Киркоров, продолжая «гипнотизировать» фонтан.
В подписи к видео Киркоров добавил, что «находится под колоссальным впечатлением» из-за передачи Максима Галкина «Звезды под гипнозом».
«Я экспериментирую над всем, что попадается под руки, даже каменные многотонные сферы мне подчиняются… <…> Великая сила Исы Багирова помноженная на обаяние и харизму ведущего Макса Галкина дало мне космические силы кружить-вертеть!» — написал он (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Дни.ру» отмечают, что таким способом Киркоров поддержал Галкина после критики телеведущего Гарика Харламова. Последний заявил, что редко комментирует телепередачи, но мимо «Звезд под гипнозом» он пройти не смог.
«Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники… <…> Судя по рейтингу, под гипнозом не только звезды, но и зрители страны», — посетовал он.
В частности, Харламова возмутило, что там «по щелчку пальцев» гипнотизируют артистов, заставляя изображать Человека-паука, а через 40 минут «никто из них якобы ничего не помнил».
«Я все понимаю, эфир, развлекалово и т.д., но это уже просто издевательство над здравым смыслом. Что дальше? Передача «Звезды под кайфом»? «Звезды на Луне», «Звезды в плену», «Звезды какают»?» — заключил он.
Позже Галкин заявил паблику Super, что на его передаче не вводят зрителей в заблуждение и показывают «настоящий гипноз». Также Галкин посоветовал Харламову прочесть сценарии выходящей «на его родном канале» передачи «Битва экстрасенсов». Ведущий также предположил, что «Звезды под гипнозом» забрали рейтинг у Comedy Club.
Харламов в ответ написал, что аудитория Comedy Club никуда не уходила, так как «на нее гипноз не действует».
«Вы прекрасный артист, а шоу нет!» — добавил он, пожелав Галкину всех благ.