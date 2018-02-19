Семья Аршавина на грани распада

Семья Аршавина оказалась на грани распада

По мнению Аршавиной, казахстанские друзья ее мужа хотят ее «слить», пишут «Дни.ру».

Напомним, генпрокуратура Казахстана после заявления Ольги Семеновой завела на Алису Аршавину три уголовных дела. В заявлении Ольга написала, что супруга футболиста Андрея Аршавина представлялась сотрудником ФСБ , угрожала отрезать ей пальцы и подбросить наркотики.

Причиной угроз послужило видео, на котором футболист сидит с моделью в ресторане и обнимает за талию.