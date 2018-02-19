Семья Аршавина на грани распада

Алиса Аршавина прокомментировала обвинения модели Ольги Семеновой, с которыми та обратилась в генпрокуратуру Казахстана.
По мнению Аршавиной, казахстанские друзья ее мужа хотят ее «слить», пишут «Дни.ру».
Напомним, генпрокуратура Казахстана после заявления Ольги Семеновой завела на Алису Аршавину три уголовных дела. В заявлении Ольга написала, что супруга футболиста Андрея Аршавина представлялась сотрудником ФСБ, угрожала отрезать ей пальцы и подбросить наркотики.
Причиной угроз послужило видео, на котором футболист сидит с моделью в ресторане и обнимает за талию.
Алиса Аршавина считает, что ее муж стал жертвой аферистов. Мол, Ольга Семенова и человек, познакомивший ее с Андреем, хотели подзаработать на скандале, а теперь Алиса Аршавина им мешает.
«Эта девушка и этот Паша захотели меня слить, чтобы я не мешала им зарабатывать на Андрее. Им нужно было, чтобы он был свободен, вот и все. Я, конечно, не ожидала, что Андрей вот так, по неосторожности, меня под статью подставит. У меня очень хорошая команда, адвокаты, но это другая республика. У нас бы уже посмеялись, но это ее город, ее страна. Это все не просто так», — сетует супруга футболиста.