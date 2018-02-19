Ещё
Семья Аршавина на грани распада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семья Аршавина оказалась на грани распада 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Алиса Аршавина прокомментировала обвинения модели Ольги Семеновой, с которыми та обратилась в генпрокуратуру Казахстана.
По мнению Аршавиной, казахстанские друзья ее мужа хотят ее «слить», пишут «Дни.ру».
>> Аршавин отказался спасать жену
Напомним, генпрокуратура Казахстана после заявления Ольги Семеновой завела на Алису Аршавину три уголовных дела. В заявлении Ольга написала, что супруга футболиста Андрея Аршавина представлялась сотрудником ФСБ, угрожала отрезать ей пальцы и подбросить наркотики.
Причиной угроз послужило видео, на котором футболист сидит с моделью в ресторане и обнимает за талию.
Алиса Аршавина считает, что ее муж стал жертвой аферистов. Мол, Ольга Семенова и человек, познакомивший ее с Андреем, хотели подзаработать на скандале, а теперь Алиса Аршавина им мешает.
«Эта девушка и этот Паша захотели меня слить, чтобы я не мешала им зарабатывать на Андрее. Им нужно было, чтобы он был свободен, вот и все. Я, конечно, не ожидала, что Андрей вот так, по неосторожности, меня под статью подставит. У меня очень хорошая команда, адвокаты, но это другая республика. У нас бы уже посмеялись, но это ее город, ее страна. Это все не просто так», — сетует супруга футболиста.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ФРГ рассказали об «опасном» эффекте от речи Порошенко76
Программа «Время» осталась без Андреевой121
Собчак прищемили за «Татлер»3
Доллару вынесли вердикт80
Киев назвал условия для ввода миротворцев в Донбасс
Видео
02:43
Зюганов сообщил о провокации Грудинина
Политика
01:35
Известную киевскую телеведущую избили в Харькове
Шоу-бизнес
00:51
Нищая спасла прихожан от дагестанского стрелка
Происшествия Другое
03:36
В Москве убили певца Петра Гару
Происшествия Шоу-бизнес
07:05
Раскрыто местонахождение грузинских снайперов с Майдана
В мире Украина
00:59
Украина требует от России денег за Керченский пролив
Украина В мире
00:33
Россияне не поддержали Собчак
Политика Выборы 2018
01:26
Запад боится отказа РФ от SWIFT
Экономика Другое финансы
00:35
Прокуратура выяснит подготовку пилота разбившегося Ан-148
Происшествия
04:04
Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы США
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение