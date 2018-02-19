Ещё
Зрители отреагировали замену Андреевой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Народ негодует из-за сенсационной замены Андреевой на Первом канале 

Дни.ру 11 часов назад
Зрители отреагировали на сенсационную новость о замене ведущей Первого канала Екатерины Андреевой на Кирилла Клейменова. Народ неоднозначно воспринял нововведения.
Новость о том, что Екатерину Андрееву в студии передачи "Время" заменит Кирилл Клейменов, стала настоящей сенсацией. В интернете, в различных социальных сетях пользователи уже высказали свое отношение к такой разительной перемене.
>> Стала известна причина бегства ведущих с «Первого канала»
Народ неоднозначно отнесся к отсутствию (хоть и временному) Екатерины Андреевой. Одни порадовались преобразованиям в студии (которая теперь должна быть суперсовременной и даже новомодной), другие расстроились и попросили вернуть телеведущую.
"Екатерина Лицо первого канала. Хорошая подача новостей, и очень много положительных качеств. Екатерина вы шикарная! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Кирилла перечесать бы! Стремная прическа", "Перемены это к лучщему надеюсь👍👍👍 но Екатерина это лицо первого канала без нее время это не ВРЕМЯ… Верните ее прошу", "Верните Екатерину 😫😫😫😫 не интеренесно вообще смотреть новости теперь 😏😏😏", "У него не те эмоции, а где-то, вообще, нет чувствительности", "Верните Катю! Она классная!", "Включаю новости а вместо Андреевой какой то мужик… Нет! Давайте все обратно возвращайте!" — высказались негодующие зрители.
Напомним, с 19 февраля информационная программа "Время" выходит из обновленной студии, оснащенной передовыми технологиями, которые будут применяться на российском телевидении впервые. В частности, ведущие теперь будут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии.
Для многих зрителей стало шоком, что вместо привычной Екатерины Андреевой в студии появился заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов. Немедленно поползли слухи о том, что Андрееву уволили. Однако вскоре появилось уточнение.
В пресс-службе Первого канала объяснили, что Екатерина Андреева и ее коллега Виталий Елисеев пока будут вести субботние выпуски, а также опробуют студию в других часовых поясах. Ведущие вернутся на европейскую "орбиту" после того, как освоят новые возможности студии. Пока неизвестно, сколько времени уйдет на освоение.
Дни.ру: последние новости
Семья Аршавина на грани распада из-за происков злоумышленников Аршавин сделал заявление после допроса жены прокуратурой Как живут звезды "Битвы экстрасенсов"
 Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Москву движется аномалия40
«Русский вопрос» поставит точку в карьере Меркель19
ЦБ отозвал лицензию у московского банка6
В ФРГ рассказали об «опасном» эффекте от речи Порошенко222
Семья Аршавина на грани распада44
Видео
00:00
Американская секретная ракета попала на видео
Оружие
02:43
Зюганов сообщил о провокации Грудинина
Политика
08:01
Зрители отреагировали замену Андреевой
Шоу-бизнес
01:35
Известную киевскую телеведущую избили в Харькове
Шоу-бизнес
00:35
Вор сбежал из суда во время оглашения приговора
Происшествия Общество
04:04
Интернет-магазин подсовывает секс-игрушки в посылки
Общество
00:15
Засняли, как Tesla Илона Маска несётся в космосе
Наука Общество
00:51
Нищая спасла прихожан от дагестанского стрелка
Происшествия Другое
03:36
В Москве убили певца Петра Гару
Происшествия Шоу-бизнес
07:05
Раскрыто местонахождение грузинских снайперов с Майдана
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение