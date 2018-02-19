Аршавин сделал заявление после допроса жены

Аршавин выступил с заявлением

Футболист Андрей Аршавин заявил, что закончит выступать за казахстанский клуб «Кайрат», если его супруга Алиса Казьмина получит реальный тюремный срок. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

По данным издания, супруге футболиста пришлось дать показания в прокуратуре из-за конфликта с казахстанской моделью Ольгой Семеновой

«Для меня это как отрубить руки самому себе. <…> Пожалуйста, не оставляйте меня без футбола. Хочу просто делать свою работу, зарабатывать деньги», — сказал Аршавин. Спортсмен заявил, что он раскаивается.

Он подчеркнул, что «любил, любит и будет любить» свою супругу, а деньги ему понадобятся, если с ней «что-нибудь случится».