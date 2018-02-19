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Аршавин сделал заявление после допроса жены
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Аршавин выступил с заявлением 

Рамблер 54 минуты назад
Футболист Андрей Аршавин заявил, что закончит выступать за казахстанский клуб «Кайрат», если его супруга Алиса Казьмина получит реальный тюремный срок. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
>> Аршавин отказался спасать жену
По данным издания, супруге футболиста пришлось дать показания в прокуратуре из-за конфликта с казахстанской моделью Ольгой Семеновой.
Спортсмен заявил, что он раскаивается.
«Для меня это как отрубить руки самому себе. <…> Пожалуйста, не оставляйте меня без футбола. Хочу просто делать свою работу, зарабатывать деньги», — сказал Аршавин.
Он подчеркнул, что «любил, любит и будет любить» свою супругу, а деньги ему понадобятся, если с ней «что-нибудь случится».
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