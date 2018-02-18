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Тимати рассказал о конфликте с Фадеевым
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Тимати о конфликте с Фадеевым: Мы друг друга не поняли 

Дни.ру 8 часов назад
Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Рэпер Тимати рассказал о том, как 15 лет назад у него произошел конфликт с продюсером Максимом Фадеевым. Сейчас они оба являются членами жюри нового музыкального проекта на ТНТ "Песни".
За свою карьеру в российском шоу-бизнесе рэпер Тимати успел превратиться из простого исполнителя песен в продюсера, возглавив лейбл Black Star. Именно поэтому он занял свое место в жюри нового проекта ТНТ "Песни". Там он соседствует с признанным мэтром музыкальной сцены страны Максимом Фадеевым, возглавляющим продюсерский центр MALFA.
У них получился отличный дуэт. Однако. как выяснилось, не всегда отношения между Тимати и Максимом Фадеевым были на высоте.
"Впервые я увидел Максима Фадеева, когда был на "Фабрике звезд". У нас тогда произошла конфликтная беседа. Мы друг друга не поняли", — цитирует StarHit Тимати.
Оказалось, что расхождение возникло на профессиональной почве.
"Максим Фадеев мне сказал, что у рэпа и хип-хоп музыки нет будущего в нашей стране, потому что она воспитана на мелодии. Он сказал, что все эти афроамериканские штучки вряд ли сработают", — вспомнил рэпер. "По прошествии 15 лет мы сидим вместе и создаем новый шоу-бизнес. Нам работать комфортно и хорошо. Мы давно достигли взаимопонимания. Мы здесь просто вместе, чтобы поменять в сознании людей восприятие музыки", — подчеркнул он.

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on 

Программа "Песни", стартовавшая на канале ТНТ 10 февраля, находится на стыке между реалити-шоу и конкурсом талантов. 20 исполнителей заселили в башню "Меркурий" в Москва-Сити, где они будут находиться под постоянным прицелом видеокамер на протяжении всего проекта. Победитель получит приз в размере пяти миллионов рублей, а также контракт с лейблом Тимати или Максима Фадеева.
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