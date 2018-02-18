Галкин влез в скандал с верующими

Телеведущий Максим Галкин обратил внимание на необычное празднование Масленицы в деревне Никола-Ленивец в Дзержинском районе Калужской области. Там на праздник сожгли не чучело, а деревянную копию готическго собора, что покоробило чувства юмориста.

Максим Галкин обратил внимание своих поклонников на сожжение деревянной копии католического костела на Масленицу в деревне Никола-Ленивец. Происходящее, по всей видимости. сильно задело чувства ведущего.

"Уважаемые подписчики, может, вы мне объясните, я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костел? Выглядит жутко. На праздник отнюдь не похоже. Но, быть может, я не в курсе и в католической Европе сейчас повсюду жгут соломенные соборы на площадях?", — обратился он к пользователям Сети. "Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших каналах?", — добавил он.

По мнению Максима Галкина, на инцидент не обратили внимания из-за того, что в России католиков меньшинство, а значит власти якобы не заинтересованы в том, чтобы их защищать.

"Вся эта дискуссия специально для Максима Галкина, который усомнился в том, что нашему обществу есть дело до сожжения копии христианского католического костела. Да, католиков в России меньшинство, но Максим, Вы не правы! Наше общество относится к любому подобному проявлению с осуждением! Читайте и внимайте! Похоже, что Вы со своим телевидением уже совсем потеряли веру в людей! А вот Вы со своим гипнозом уже все грани перешли…", — обратился Вадим Манукян к телеведущему. Об отношении к подобному способу отпраздновать Масленицу у своих подписчиков спросил также член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян. Его подписчики единодушно пришли к мнению, что подобного рода вещи не соответствуют духу праздника, выглядят странно и являются едва ли не провокацией межконфессионального конфликта.