Ещё
Галкин влез в скандал с верующими
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Галкин влез в скандал с верующими 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Максим Галкин обратил внимание на необычное празднование Масленицы в деревне Никола-Ленивец в Дзержинском районе Калужской области. Там на праздник сожгли не чучело, а деревянную копию готическго собора, что покоробило чувства юмориста.
>> Зажгли. Масленичная готика
Максим Галкин обратил внимание своих поклонников на сожжение деревянной копии католического костела на Масленицу в деревне Никола-Ленивец. Происходящее, по всей видимости. сильно задело чувства ведущего.

Прямо сейчас в Никола-Ленивце, что в Калужской области, по случаю Масленицы под шаманские песнопения сжигают арт-объект скульптора Николая Полисского в виде католического собора. Масленица, как я понимаю, исконно языческий праздник, нашедший своё место в христианской православной традиции. В нашем обществе последнее время очень обостренно защищают чувства верующих. Уважаемые подписчики, может, вы мне объясните, я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костёл? Выглядит жутко. На праздник отнюдь не похоже. Но, быть может, я не в курсе и в католической Европе сейчас повсюду жгут соломенные соборы на площадях? Фото взято с телеграм-канала Дабл Ять P. S. Естественно, это происходит с согласия художника, который называет это "Пылающей Готикой" P. P. S. ❗️Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших каналах? В этом я вижу кривозеркальный перекос нашего общества — люди страны, в которой принят очень спорный закон о защите веры, смотрят под языческий бубен на пылающий храм религии, находящейся в меньшинстве в России, а значит неинтересной власти с точки зрения голосов, а значит беззащитной. #нашасуроваямасленица #неблинамиедиными

Публикация от  Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)

"Уважаемые подписчики, может, вы мне объясните, я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костел? Выглядит жутко. На праздник отнюдь не похоже. Но, быть может, я не в курсе и в католической Европе сейчас повсюду жгут соломенные соборы на площадях?", — обратился он к пользователям Сети.
"Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших каналах?", — добавил он.
По мнению Максима Галкина, на инцидент не обратили внимания из-за того, что в России католиков меньшинство, а значит власти якобы не заинтересованы в том, чтобы их защищать.
Об отношении к подобному способу отпраздновать Масленицу у своих подписчиков спросил также член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян. Его подписчики единодушно пришли к мнению, что подобного рода вещи не соответствуют духу праздника, выглядят странно и являются едва ли не провокацией межконфессионального конфликта.
"Вся эта дискуссия специально для Максима Галкина, который усомнился в том, что нашему обществу есть дело до сожжения копии христианского католического костела. Да, католиков в России меньшинство, но Максим, Вы не правы! Наше общество относится к любому подобному проявлению с осуждением! Читайте и внимайте! Похоже, что Вы со своим телевидением уже совсем потеряли веру в людей! А вот Вы со своим гипнозом уже все грани перешли…", — обратился Вадим Манукян к телеведущему.
Отметим, не все пользователи Сети отнеслись к сожжению деревянной копии храма с осуждением. Многие отметили, что это выглядело впечатляюще, а это на масленицу самое главное. Сам автор проекта скульптор Николай Полисский назвал своей проект "Пламенеющая готика". Он признался, что уже давно вынашивал эту идею.
"Масленица — это время, когда люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса, после чего принимают духовную строгость и пост. Идею собора, рождающегося из пламени, я вынашивал давно", — объяснил художник. Как бы то ни было, верующие уже успели принять участие в скандале, а Максим Галкин, присоединившись к ним, придал обсуждению дополнительный импульс.
Дни.ру: последние новости
Тарасов променял беременную жену на ночь с блондинкой Пугачева нахамила ошарашенному Паулсу Больной раком Успенский не может ходить
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семья Олега Сорокина покинула Россию312
«Папа, потерпи, „скорая“ скоро приедет»157
Названо время прихода весны в Москве19
«Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве»443
В Балашихе обрушилась крыша под тяжестью снега8
Видео
05:28
Столтенберг нашел ответ на вмешательство РФ
Политика
00:51
В Дагестане мужчина обстрелял толпу на масленичных гуляниях
Происшествия
01:42
Галкина возмутило сжигание католического храма в Масленицу
Шоу-бизнес
00:41
Киев запретил въезд Водяному
В мире
02:50
«Что-то идет не так»: Климкин о срыве встречи в Мюнхене
Политика Украина
02:47
В Киеве закрыли несколько станций метро
Происшествия Украина
00:31
Компания опровергла данные СМИ о командире Ан-148
Происшествия
00:38
Россиянам пообещали морозы
Общество
03:12
Глава Нацразведки США поразился визитам русских
Политика
00:55
Под Киевом минивэн с детьми протаранил внедорожник
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение