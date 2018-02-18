Галкин влез в скандал с верующими 

Прямо сейчас в Никола-Ленивце, что в Калужской области, по случаю Масленицы под шаманские песнопения сжигают арт-объект скульптора Николая Полисского в виде католического собора. Масленица, как я понимаю, исконно языческий праздник, нашедший своё место в христианской православной традиции. В нашем обществе последнее время очень обостренно защищают чувства верующих. Уважаемые подписчики, может, вы мне объясните, я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костёл? Выглядит жутко. На праздник отнюдь не похоже. Но, быть может, я не в курсе и в католической Европе сейчас повсюду жгут соломенные соборы на площадях? Фото взято с телеграм-канала Дабл Ять P. S. Естественно, это происходит с согласия художника, который называет это "Пылающей Готикой" P. P. S. ❗️Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших каналах? В этом я вижу кривозеркальный перекос нашего общества — люди страны, в которой принят очень спорный закон о защите веры, смотрят под языческий бубен на пылающий храм религии, находящейся в меньшинстве в России, а значит неинтересной власти с точки зрения голосов, а значит беззащитной. #нашасуроваямасленица #неблинамиедиными
"Уважаемые подписчики, может, вы мне объясните, я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костел? Выглядит жутко. На праздник отнюдь не похоже. Но, быть может, я не в курсе и в католической Европе сейчас повсюду жгут соломенные соборы на площадях?", — обратился он к пользователям Сети.
"Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших каналах?", — добавил он.
"Вся эта дискуссия специально для Максима Галкина, который усомнился в том, что нашему обществу есть дело до сожжения копии христианского католического костела. Да, католиков в России меньшинство, но Максим, Вы не правы! Наше общество относится к любому подобному проявлению с осуждением! Читайте и внимайте! Похоже, что Вы со своим телевидением уже совсем потеряли веру в людей! А вот Вы со своим гипнозом уже все грани перешли…", — обратился Вадим Манукян к телеведущему.
"Масленица — это время, когда люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса, после чего принимают духовную строгость и пост. Идею собора, рождающегося из пламени, я вынашивал давно", — объяснил художник. Как бы то ни было, верующие уже успели принять участие в скандале, а Максим Галкин, присоединившись к ним, придал обсуждению дополнительный импульс.