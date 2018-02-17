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Татьяна Арно ответила на оскорбление Собчак
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Телеведущая Арно ответила на оскорбление Собчак 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Instagram
Телеведущая Татьяна Арно прокомментировала слова кандидата в президенты России, журналистки Ксении Собчак, которая назвала ее «грудастой сукой».
«Какие замечательные подробности! Не сомневаюсь, что Ксении весело, мы же посмеемся после 18 марта», — сказала Арно, передает Starhit.
До этого в одном из глянцевых журналов Собчак вспомнила о своем провале на одном из кастингов, где удача улыбнулась Арно.
«Я поняла, что в тот момент мой козырь — фамилия и хорошая история. Я стала ходить по кастингам, в частности пробовалась на «Афишу» с Таней Арно на НТВ и дошла с ней до финала. Но выбрали ее. Я рыдала и думала про себя: «Кто эта грудастая сука?!» Теперь мы с Таней вспоминаем эти времена и смеемся. Ну а потом меня выбрали на кастинге «Дома-2». Это была хорошая зарплата, слава», — рассказывала Собчак.
>> Собчак пожаловалась в Верховный суд на регистрацию Путина
Ранее Собчак подала в Верховный суд России иск с жалобой на регистрацию Центризбиркомом кандидата Владимира Путина. Претензией оказался тот факт, что Путин уже занимал срок президента два срока подряд и якобы не может делать этого снова. Суд признал законной регистрацию Путина кандидатом на пост президента.
На пост президента России, которого изберут 18 марта, претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).
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