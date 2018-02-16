Ещё
Драчунья из «Дома-2» беременна от любовника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США выдвинули обвинения против россиян
США выдвинули обвинения против россиян

Драчунья из «Дома-2» беременна от любовника 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: Instagram
Они даже живут в разных городах. Но счастью это не мешает.
Алена Ашмарина — самая одиозная участница"Дом-2". Только за несколько дней пребывания на телепроекте она успела шесть раз подраться, в том числе с Камилой Коробейниковой, Либерж Кпадону, Алианой Гобозовой. А уж сколько мужчин у нее было на телестройке!
Началось все с Александра Гобозова, которого Алена увела из семьи. Но когда Гобозов поехал в родной город, чтобы оформить документы о разводе, Алена сошлась с Егором Халявиным. Потом ей приглянулся Илья Григоренко. Правда, молодой человек оказался любителем выпить, поэтому между ними часто вспыхивали конфликты.
С ним Алена покинула проект. Они расставались, снова сходились, возвращались на стройку. Он же в итоге и станет и отцом ее второго ребенка (Амаширина до "Дома-2" была замужем и четыре года назад родила).
"Ну вот и прошел самый сложный первый триместр. Мое маленькое чудо машет маме ручкой! Я сразу вам скажу, что безумно рада и счастлива! С Ильей мы живем в разных городах. Но я повторюсь я счастлива безмерно!", — написала девушка на свое странице в социально сети Instagam. "Эмоции у меня только положительные. Но пол еще неизвестен. Хотелось бы, конечно, мальчика, но главное, чтобы здоровым был, остальное неважно", — пояснила Ашмарина в беседе с Dom2Life.ru.
В ближайшее время мамой станет еще одна звезда "Дома-2" — Ольга Рапунцель. К ней приковано особенно внимание, потому что ходят упорные слухи, что никакого беременнности нет вовсе, а живот у Ольги "пристегнут". Впрочем, ее домыслы огорчают и возмущают.
Дни.ру: последние новости
У похудевшей Марины Александровой заподозрили серьезную болезнь На Семенову набросились из-за обмана Кудрявцевой Пелагея вместе с мужем покидает Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рывок России на ОИ, подорожание курортов и другие события дня30
Украина хочет устроить себе новый Иловайск131
Бежавшая из России Коза попросила помощи291
Обзор зарубежных СМИ: «Отстраните США от Олимпиады»40
Россию обвинили в распространении страшного вируса156
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
00:31
Пилоты Ан-148 поругались во время крушения
Происшествия
01:39
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148
Происшествия
07:04
«Наглый песец» с Ямала вернулся с рыжей дамой
Общество
00:42
В Москве насмерть замерзла забытая воспитателем девочка
Происшествия
01:45
Москву накроют аномальные морозы
Погода Новости Москвы
00:36
Обозначены сроки запуска движения по Крымскому мосту
Общество
00:36
Москвичам предлагают переименовать линии метро
Новости Москвы
01:03
Леонид Каневский рассказал об отношении милиции
Шоу-бизнес
01:26
Энистон разводится ради воссоединения с Питтом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение