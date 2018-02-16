Драчунья из «Дома-2» беременна от любовника

Они даже живут в разных городах. Но счастью это не мешает.

Алена Ашмарина — самая одиозная участница"Дом-2". Только за несколько дней пребывания на телепроекте она успела шесть раз подраться, в том числе с Камилой Коробейниковой, Либерж Кпадону, Алианой Гобозовой. А уж сколько мужчин у нее было на телестройке!

Началось все с Александра Гобозова , которого Алена увела из семьи. Но когда Гобозов поехал в родной город, чтобы оформить документы о разводе, Алена сошлась с Егором Халявиным. Потом ей приглянулся Илья Григоренко. Правда, молодой человек оказался любителем выпить, поэтому между ними часто вспыхивали конфликты.

С ним Алена покинула проект. Они расставались, снова сходились, возвращались на стройку. Он же в итоге и станет и отцом ее второго ребенка (Амаширина до "Дома-2" была замужем и четыре года назад родила).

"Ну вот и прошел самый сложный первый триместр. Мое маленькое чудо машет маме ручкой! Я сразу вам скажу, что безумно рада и счастлива! С Ильей мы живем в разных городах. Но я повторюсь я счастлива безмерно!", — написала девушка на свое странице в социально сети Instagam. "Эмоции у меня только положительные. Но пол еще неизвестен. Хотелось бы, конечно, мальчика, но главное, чтобы здоровым был, остальное неважно", — пояснила Ашмарина в беседе с Dom2Life.ru.