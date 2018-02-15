Собчак рассказала о бегстве со своей свадьбы

«И вдруг я поняла, что именно съемки мне нужны. <…> Первые три года — поездки в Сен-Тропе, машина, красивая жизнь, самолет, а потом ты понимаешь, что это одно и то же», — сказала она.

Журналистка рассказала, что у нее была высокооплачиваемая работа, съемки, но муж-миллиардер мог бы предложить ей «в три раза больше» денег и дом в Сен-Тропе.