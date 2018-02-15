Собчак рассказала о бегстве со своей свадьбы

Журналистка, кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала изданию Tatler, что в 2005 году сбежала с собственной свадьбы. Об этом сообщает «СтарХит».
Собчак собиралась выйти замуж за бизнесмена Александра Шустеровича, но свадьбу отменили в последний момент.
Журналистка рассказала, что у нее была высокооплачиваемая работа, съемки, но муж-миллиардер мог бы предложить ей «в три раза больше» денег и дом в Сен-Тропе.
«И вдруг я поняла, что именно съемки мне нужны. <…> Первые три года — поездки в Сен-Тропе, машина, красивая жизнь, самолет, а потом ты понимаешь, что это одно и то же», — сказала она.
В такой жизни, по словам Собчак, нет «никакого драйва». Ей не были интересны «женщины на соседних виллах и разговоры про размеры бриллиантов».
«И кто с кем переспал и чью любовницу вчера видели на чьей-то лодке. Я поняла, что лучше месяц на съемках в Москве, чем в этом Сен-Тропе в открытой машине и на шопинге», — заключила она.
В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016-го она родила сына.
Шестого февраля 2018 года Центризбирком зарегистрировал Собчак кандидатом на пост президента России. Она позиционирует себя как кандидат «против всех».