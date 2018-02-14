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Жена Лени Голубкова умерла от гриппа
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Жена Лени Голубкова умерла от гриппа в 46 лет 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: ТАСС
Владимир Пермяков, создатель образа Лени Голубкова из рекламных роликов 90-х финансовой пирамиды "МММ", рассказал о своей личной жизни. Актер признался, что смерть супруги Натальи Ремизовой стала для него самым сильным ударом в жизни.
По словам Владимира Пермякова, женат он был несколько раз. Помимо официальных супруг, были и бурные романы. С Ремизовой он познакомился в Доме Ханжонкова, вскоре после выхода знаменитых рекламных роликов. В то время Наталья вела светскую хронику в "РИА Новости".
"Я зашел в зал и кому-то уступил дорогу. Наташа возле стены стояла, ну я и прижался чуть-чуть. Она: "Ой, Леня Голубков! А вы не дадите интервью?" Я дал. И у нас разгорелся роман. Она была суперталантливая журналистка, умела выжать из простой информации сенсацию. Мы прожили вместе два с половиной года", — цитирует артиста Sobesednik.ru.
В официальном браке влюбленные прожили десять месяцев. "Вначале были конфликты небольшие. Она стала закручивать гайки. Я терпел-терпел, потом говорю:
"Давай разойдемся, ты для меня богиня, и хочу, чтобы в моей памяти такой и осталась". Но она меня любила и смогла поменяться", — вспоминает об отношениях с супругой Пермяков.
Случалось, что Наталья ревновала мужа и обижалась.
"Придиралась к пустякам. Я в Театре эстрады выступал, и две девочки молодые подошли за автографом. Я им в подписи пожелал счастья и любви страстной. А она это увидела и устроила мне скандал", — делится актер.
Но семейные ссоры — ничто по сравнению с настоящей бедой. Наталья Ремизова рано ушла из жизни.
"Она простудилась, заболела гриппом и уехала к матери… А вскоре звонит ее брат: "Володя, Наташа умерла". Жизнь меня била часто и больно, но смерть Наташи была самым сильным ударом. Красивая, умная, интеллигентная. Ей было 46 лет", — рассказывает Владимир.
Нынешняя возлюбленная Пермякова — артистка и режиссер цирка Ольга Мюнхаузен.
"Она меня из депрессии вывела тем, что такая заводная, активная", — говорит артист. "Я понял, что отношения на 90% от женщины зависят. Я снимался у Гордона, и тот сказал, что настоящий мужчина должен быть "подкаблучником". Это не означает, что мужчина должен быть слабым, это означает, что мужчина должен быть добрым", — считает создатель образа Лени Голубкова.
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