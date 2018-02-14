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Пугачева опубликовала фото с Галкиным и детьми
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Пугачева опубликовала фото с Галкиным и подросшими детьми 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Российская певица Алла Пугачева поздравила поклонников с Днем святого Валентина и проиллюстрировала сообщение фотографией семьи.
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В своем Instagram российская певица Алла Пугачева поздравила подписчиков с днем всех влюбленных:
«Всем любви и счастья! С праздником!», — написала она, проиллюстрировав пост фотографией своей семьи: Пугачева играет с дочерью Лизой, а Максим Галкин держит сына Гарри.
Звездные двойняшки родились в сентябре 2013 года.
Ранее ведущий Максим Галкин опубликовал видео со своим сыном Гарри Галкиным, который читает молитву; в комментариях отметился в том числе певец Филипп Киркоров, который оказался поражен увиденным.
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