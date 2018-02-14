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Панин бросил вызов Плющенко
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Панин бросил вызов Плющенко 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Актер Алексей Панин опубликовал в Инстаграме видео с катка ВДНХ, на котором он катается под музыку, танцует и после слов "Я практически как Плющенко" падает на лед.
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Поклонники поблагодарили за смешное видео и отметили, что Панин, несмотря на его известность и огромное количество поклонников, простой человек, который любит, как и другие жители столицы, проводить время на улице, кататься на коньках вместе со своими друзьями и семьей.
"В начале как Плющенко, в конце как Билан! Плющенко в сторонке, нервно курит", — прокомментировали запись читатели актера.
Они поинтересовались у Панина, где и когда он учился кататься, а также рассказали свои истории, связанные с покорением льда на различных катках.
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