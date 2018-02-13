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Экс-жена Джигарханяна выступила с неожиданным заявлением
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Цымбалюк: Свадьбы с Джигарханяном не было 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
В студии Дмитрия Борисова "Пусть говорят" собрались Виталина Цымбалюк-Романовская, ее мать Лидия Ивановна и приемный сын Армена Джигарханяна Степан. Родительница Виталины сделала сенсационное заявление, сообщив, что свадьбы ее дочери с именитым актером не было.
Вначале в студии передачи Дмитрия Борисова появилась мать Виталины Цымбалюк-Романовской Лидия Ивановна. На вопросы зрителей о том, как она отнеслась к отношениям своей молодой дочери с пожилым актером, та ответила, что и Виталина и Армен творческие люди и у них своя особая связь.
Когда зашла речь о свадьбе Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна, Лидия Ивановна высказала сенсационное сообщение. Она заявила, что свадьбы не было. Дескать, в феврале 2016 года случилась лишь регистрация брака.
Затем в студии появилась Виталина. Для выхода в свет женщина облачилась в черную водолазку с блестками, широкие атласные брюки и атласный же бирюзовый пиджак. Третья супруга Армена Джигарханяна вела себя абсолютно уверенно и не смущалась никаким нескромным и неудобным вопросам из зала.
Так, Цымбалюк-Романовская сообщила, что не взяла фамилии именитого мужа. По ее словам, такой совет дал ей сам Армен Джигарханян. Мол, она должна оставаться самостоятельной единицей. Виталина отметила, что абсолютно согласна с ним и с уважением относится к словам актера.
Сидящий на том же диване Степан Джигарханян поинтересовался, почему Виталина, которая еще несколько дней назад сидя в этой же студии утверждала, что ее беспокоит и заботит здоровье Армена, теперь готова подать на него в суд. На это Цымбалюк-Романовская ответила, что действительно волнуется за самочувствие бывшего мужа, однако она пока не подала документы в суд. Более того, по словам Виталины, она готова решить все споры мирным путем. Цымбалюк-Романовская заявила, что адвокат дезинформирует Армена Джигарханяна. Однако как именно, не уточнила. Отметим, что это была лишь первая часть эфира.
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