Умер Вик Дамоне

В США скончался знаменитый певец Вик Дамоне, сообщает Fox News . Ему было 89 лет.

Исполнитель, настоящее имя которого — Вито Фаринола, умер в медицинском центре в Майами-Бич в окружении нескольких близких родственников.

Дамоне занимался не только музыкальной карьерой, но и снимался в кино и на телевидении. Среди хитов певца — You're Breaking My Heart и On The Street Where You Live.