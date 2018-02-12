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Умер Вик Дамоне
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Умер Вик Дамоне 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: AP
В США скончался знаменитый певец Вик Дамоне, сообщает Fox News. Ему было 89 лет.
Исполнитель, настоящее имя которого — Вито Фаринола, умер в медицинском центре в Майами-Бич в окружении нескольких близких родственников.
Дамоне занимался не только музыкальной карьерой, но и снимался в кино и на телевидении. Среди хитов певца — You're Breaking My Heart и On The Street Where You Live.
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Артист считается частью золотой эпохи лаунж-вокалистов, прославившихся после Второй мировой войны. В их число также входят Фрэнк Синатра, Тони Беннетт, Дин Мартин и Перри Комо.
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