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Рынску возмутила скорбь по жертвам Ан-148
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Рынска возмущена всеобщей скорбью по жертвам авиакатастрофы Ан-148 

Дни.ру 5 часов назад
Журналистка обозвала людей "какашками". Хотя умнее, кажется, было просто промолчать.
Вся лента новостей в социальных сетях второй день посвящена трагедии, которая случилась 11 февраля. В этот день трагически оборвалась жизнь 71 человека. Но светская львица и колумнист Божена Рынска считает, что публично скорбеть о них не стоит.
"Сейчас какое-то поветрие, полиция скорби ходит по соцсетям, проверяют, скорбят ли публичные личности. Человек же равен своей соцсети. Не отметился, — значит, мысли о трагедии не посещали, душою черств, и вообще человек-какашка. Какой-то новый мастхэв. Этика новая сетевая. Если ты публичная личность, изволь скорбеть официально, инстаграмно. Чтобы все видели", — возмущается Божена на своей странице в социальной сети.
"Между тем, родным жертв невинных, — рейсовым бортом летели, — ей-Богу, глубоко начхать в этот момент на скорбь каких-то блогеров. В этих семьях сейчас такой адский ад. И эти публичные скорбления их боль никак не уменьшат, увы. Им ничем не помочь", — продолжает Божена.
"Бедные зайчики. Бедные бедные зайчики…", — обращается она к родственникам жертв.
Напомним, что Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты. На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа — всего 71 человек. Никто из них не выжил.
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