Появились новые данные о скандальном разводе Джигарханяна

Скандал с разводом Армена Джигарханяна и его молодой избранницы Виталины Цымбалюк-Романовской продолжает гореть и выносить на свет все новые подробности. О том, как избранница артиста едва не погубила его, а также как она перехватила рычаги управления театром, рассказал Артур Согомонян.
Еще в самом начале скандальной истории с разрывом отношений между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской последняя окрестила одного из его друзей Артура Согомоняна представителем армянской мафии. Тот долго не реагировал на ее выпады, однако все же решился рассказать некоторые подробности из жизни пары в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ.
По его словам, окончательно перехватила управление театром Виталина Цымбалюк-Романовская после того, как Армен Джигарханян перенес инсульт. Причем во время восстановления она буквально добивала артиста своими историями о происходящем в театре. Зрители уверены, что подобные потрясения для тяжело больного Джигарханяна могли иметь самые тяжелые последствия. Сама Цымбалюк-Романовская утверждает, что была одной из немногих, кто поддержал актера в трудные времена. Однако Артур Согомонян излагает совершенно другую версию.
"Виталина никакого активного участия не принимала, она все время приносила какие-то новые сплетни и по поводу театра, актеров, накручивала Армена Борисовича. Врачи даже просили ее какое-то время не пускать", — вспомнил он. Однако сам Джигарханян спрашивал о происходящем в театре в его отсутствие и просил увидеться с Цымбалюк-Романовской. "Ему было небезразлично, что в театре происходит, но, к сожалению, он тогда не догадывался, что все, что ему говорят, — это полная ложь", — заметил Согомонян.
В итоге, по словам друга Джигарханяна, Цымбалюк-Романовской удалось настроить его против ведущих актеров театра.
"Он верил ее словам, а в связи с тем. что в каких-то вопросах она действительно помогала — во всем, что касается лекарств уже после выхода из больницы — он чувствовал какие-то свои обязательства", — уверен Артур Согомонян.