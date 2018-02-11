Появились новые данные о скандальном разводе Джигарханяна

"Виталина никакого активного участия не принимала, она все время приносила какие-то новые сплетни и по поводу театра, актеров, накручивала Армена Борисовича. Врачи даже просили ее какое-то время не пускать", — вспомнил он. Однако сам Джигарханян спрашивал о происходящем в театре в его отсутствие и просил увидеться с Цымбалюк-Романовской. "Ему было небезразлично, что в театре происходит, но, к сожалению, он тогда не догадывался, что все, что ему говорят, — это полная ложь", — заметил Согомонян.

По его словам, окончательно перехватила управление театром Виталина Цымбалюк-Романовская после того, как Армен Джигарханян перенес инсульт. Причем во время восстановления она буквально добивала артиста своими историями о происходящем в театре. Зрители уверены, что подобные потрясения для тяжело больного Джигарханяна могли иметь самые тяжелые последствия. Сама Цымбалюк-Романовская утверждает, что была одной из немногих, кто поддержал актера в трудные времена. Однако Артур Согомонян излагает совершенно другую версию.