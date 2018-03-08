Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Причем большая часть этих средств будет потрачена на обеспечение безопасности во время церемонии. Платье невесты, цветы, выпивка и закуска обойдутся в 1,4 миллиона долларов, пишет издание.

Финансовые затраты связаны также с тем, что придется на день закрыть Виндзорский замок, где в часовне Святого Георгия 19 мая пройдет церемония бракосочетания.

Британская полиция ожидает, что город Виндзор во время церемонии бракосочетания принца и актрисы могут посетить более 100 тысяч человек.