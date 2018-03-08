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Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
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Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 

360tv.ru 8 марта 2018
Фото: Reuters
В 45 миллионов долларов может обойтись свадьба внука королевы Великобритании Елизаветы II принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл, сообщил сайт Page Six, ссылаясь на данные организатора брачного торжества.
Причем большая часть этих средств будет потрачена на обеспечение безопасности во время церемонии. Платье невесты, цветы, выпивка и закуска обойдутся в 1,4 миллиона долларов, пишет издание.
Финансовые затраты связаны также с тем, что придется на день закрыть Виндзорский замок, где в часовне Святого Георгия 19 мая пройдет церемония бракосочетания.
Британская полиция ожидает, что город Виндзор во время церемонии бракосочетания принца и актрисы могут посетить более 100 тысяч человек.
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