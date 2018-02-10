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Умер Йохан Йоханнссон
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Умер композитор Йохан Йоханнссон 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Исландский композитор и музыкант Йохан Йоханнссон, номинант на премию Оскар и лауреат «Золотого глобуса», скончался в Берлине на 49-м году жизни.
«Мы с глубокой печалью подтверждаем смерть нашего дорогого друга Йохана. Мы потеряли одного из самых талантливых и гениальных людей… Пусть его музыка и дальше вдохновляет нас», — говорится в сообщении на странице композитора в Facebook.
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Причина смерти музыканта не сообщается.
Йохан Йоханнссон получил номинации на Оскар и Грэмми за музыку к фильму «Вселенная Стивена Хокинга». Также он неоднократно сотрудничал с режиссёром Дени Вильнёвым, в частности, он написал музыку к таким картинам, как «Прибытие», «Убийца» и «Пленницы».
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