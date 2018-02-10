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Умер кандидат на роль Джеймса Бонда
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Умер актер Джон Гэвин 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
В американском штате Калифорнии в возрасте 86 лет умер актер Джон Гэвин, сообщает The New York Times.
Он снимался в кино 50-х и 60-х годов, в фильмах «Психо», «Спартак», «Время любить и время умирать», «Безумная из Шайо», позже перешел на телевидение.
Ему также предлагали роль Джеймса Бонда в двух фильмах — «Бриллианты навсегда» в 1971 году и «Живи и дай умереть» в 1973 году.
Гэвин был президентом Гильдии киноактеров с 1971 по 1973 год.
В 1980 году Гэвин активно участвовал в президентской кампании Рональда Рейгана, а в 1981 году стал послом Соединенных Штатов в Мексике и работал там в течение пяти лет. Его мама была родом из Мексики и он в совершенстве говорил по-испански.
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