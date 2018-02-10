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Орбакайте стала копией Маши Распутиной
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Постаревшая Кристина Орбакайте стала копией Маши Распутиной 

Дни.ру 16 часов назад
Новый снимок Кристины Орбакайте в Instagram взволновал поклонников. Общественность недоумевает, почему их любимица стала походить на Машу Распутину.
Фотография сделана перед концертом в Таллине. На снимке Кристина Орбакайте обнимает Григория Лепса и Виктора Дробыша.
На певице коротенькое блестящее платье и кожаные леггинсы. Легкий макияж и идеальная прическа дополняли образ. Многие поклонники заметили, что у Кристины появилась челка.
Такой незначительный на первый взгляд момент изменил привычные пропорции лица певицы, сделав ее практически неузнаваемой. Артистка стала похожа на Машу Распутину. По крайней мере в этом уверены ее многочисленные подписчики.
"Совсем не узнаю Орбакайте", "Маша Распутина в молодости — одно лицо", "Может ракурс такой, но это уже не Кристина", "У Кристины снова челка, как обычно очень хорошо", "Постарела", — написали фоловеры в комментариях под фото.
Отметим, что недавно поклонники Кристины Орбакайте упрекали ее в том, что певица копирует образ своей матери. Шумиха поднялась вокруг видео со съемок клипа Кристины. В ролике Орбакайте, облаченная в короткое черное мешковатое платье-пиджак и высокие сапоги-ботфорты, клюшкой для гольфа разбивает бокалы. Образ завершила копна светлых длинных волос. Многочисленные подписчики, оценив публикацию, пришли к выводу, что в таком образе Орбакайте как две капли воды похожа на свою именитую мать Аллу Пугачеву.
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