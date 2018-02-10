Постаревшая Кристина Орбакайте стала копией Маши Распутиной

Новый снимок Кристины Орбакайте в Instagram взволновал поклонников. Общественность недоумевает, почему их любимица стала походить на Машу Распутину.

Виктора Дробыша. Фотография сделана перед концертом в Таллине. На снимке Кристина Орбакайте обнимает Григория Лепса

На певице коротенькое блестящее платье и кожаные леггинсы. Легкий макияж и идеальная прическа дополняли образ. Многие поклонники заметили, что у Кристины появилась челка.

"Совсем не узнаю Орбакайте", "Маша Распутина в молодости — одно лицо", "Может ракурс такой, но это уже не Кристина", "У Кристины снова челка, как обычно очень хорошо", "Постарела", — написали фоловеры в комментариях под фото. Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Фев 9, 2018 в 11:49 PST Такой незначительный на первый взгляд момент изменил привычные пропорции лица певицы, сделав ее практически неузнаваемой. Артистка стала похожа на Машу Распутину. По крайней мере в этом уверены ее многочисленные подписчики.