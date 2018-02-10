В США умер актер «Карточного домика»

"У нас разбито сердце из-за ухода нашего друга и коллеги по "Карточному домику" Рега Э. Кэти. Рэг был добрейшим человеком, актер с огромной отдачей, настоящим джентльменом. Наши соболезнования его семье", — цитирует издание заявление компании Netflix, занимающейся производством сериала. Американский актер Рег Э. Кэти, известный по роли Фредди в сериале "Карточный домик", скончался возрасте 59 лет в США после борьбы с раком, сообщает издание Variety.

Рег Э. Кэти начал карьеру актера в 1984 году и снялся в более 70 фильмах и сериалах. Актер появлялся в таких известных кинокартинах, как "Маска", "Семь", и в американских сериалах "Прослушка" и "Скорая помощь". За свою роль в сериале "Карточный Домик" Кэти получил премию "Эмми" в 2015 году.