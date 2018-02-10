Ещё
В США умер актер «Карточного домика»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США умер актер «Карточного домика» 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © AP Photo / Richard Shotwell
Американский актер Рег Э. Кэти, известный по роли Фредди в сериале "Карточный домик", скончался возрасте 59 лет в США после борьбы с раком, сообщает издание Variety.
"У нас разбито сердце из-за ухода нашего друга и коллеги по "Карточному домику" Рега Э. Кэти. Рэг был добрейшим человеком, актер с огромной отдачей, настоящим джентльменом. Наши соболезнования его семье", — цитирует издание заявление компании Netflix, занимающейся производством сериала.
Рег Э. Кэти начал карьеру актера в 1984 году и снялся в более 70 фильмах и сериалах. Актер появлялся в таких известных кинокартинах, как "Маска", "Семь", и в американских сериалах "Прослушка" и "Скорая помощь". За свою роль в сериале "Карточный Домик" Кэти получил премию "Эмми" в 2015 году.
РИА Новости: последние новости
Умер актер из фильмов "Табор уходит в небо" и "Жестокий романс" Нетребко возмутилась ценой билетов на ее концерт в Москве Суд на полтора года отобрал водительские права у певицы Юлии Началовой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США прокомментировали разрушение российского моста260
В ЕС нашли способ обойти санкции против РФ219
Водитель нарочно переехал поскользнувшегося пешехода341
Поклонники переживают за Александра Малинина19
Сирийские ПВО атаковали израильскую авиацию11
Видео
00:31
«Год жил в машине»: Панин объяснил неуплату штрафов
Шоу-бизнес
00:39
Названы пострадавшие при взрыве в Петербурге
Происшествия
01:45
Никто ничего не понимает: новый обвал в США
Рынки Статьи
00:33
Задержаны причастные к убийству комбата ДНР Гиви
Происшествия
00:00
Подвиг Филипова потряс американского ветерана
Армия Ближний Восток
02:24
ВВС Китая получили истребитель пятого поколения J-20
Армия Азия
05:35
Как разделили наследство Задорнова
Шоу-бизнес
02:11
Путин: политика санкций скоро надоест ее инициаторам
Политика
06:10
Американские самолеты разбомбили ракету Маска
Наука и техника
01:50
Умер Дмитрий Бузылев
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение