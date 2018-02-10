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Поклонники переживают за Александра Малинина
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«Выглядите уставшим»: поклонники переживают за Александра Малинина 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: instagram.com/alexandr_malinin/
Новая фотография, которой 59-летний артист российской эстрады поделился на своей странице в сети, не на шутку встревожил участливых поклонников. На снимке, сделанном в уютной домашней обстановке, многие обратили внимание на измождённый вид Александра Малинина и попросили его поберечь свое здоровье.
Советский и российский эстрадный певец, заслуженный артист РСФСР, Александр Малинин обычно представал перед поклонниками, будучи при полном параде. В сценическом гриме или на светских мероприятиях Александр всегда казался бодрым и веселым, а также полным сил и энергии. Однако сейчас артист показал другую сторону своей жизни, сделав домашнюю фотографию в банном халате. Глядя на своего кумира, многочисленные поклонники тут же вспомнили, что певец уже совсем не молодой.
Преображение Малинина обеспокоило многих пользователей сети, которые отметили, что артист выглядит очень изнуренным. Сидя в мягком банном халате, Александр устало облокотился на спинку дивана и смотрит в камеру с грустным выражением лица. Впрочем, артист и сам признает, что находится не в лучшей форме. «Сейчас немного отдохну и пойду репетировать!» — заверил Малинин своих фанатов, подтверждая их догадки о напряженном графике в последние дни.
Взволнованные поклонники призвали Александра больше времени уделять столь необходимому отдыху. По их мнению, в таком возрасте нужно хорошо высыпаться и не шутить со здоровьем. «Отдыхайте, восстанавливайте силы! Вы нам нужны!» «Да, взгляд уставшего человека! Побольше старайтесь отдыхать, жалейте себя!» «Отдыхайте побольше! Нам нужна ваша улыбка» «Ой, Александр, что-то вы уставшим выглядите, нужно отдохнуть хорошо» «Обязательно отдыхайте, Вы нам нужны в здравии, любимый и обожаемый маэстро!»
В настоящее время Александр Малинин занят подготовкой к концерту, который состоится в столице 14 февраля. Примечательно, что на сцену вместе с музыкантом выйдут его дети — Никита и 17-летняя Устинья, чей волшебный голос на днях вызвал большой ажиотаж в сети.
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