Панин разоблачил Галкина

Панин показал своим читателям скриншот, на котором видно, что Галкин просматривает его сторис — короткие видео.

>> Панин похвастался подарком от Костюшкина "Максим Галкин потихоньку заглядывает на мою страничку, в историю. Ну а вдруг я что-нибудь лишнее про Эрнста скажу, или ещё про кого…. Видимо Максим услышал мои угрозы и решил контролировать мой Инстаграм. Значит разворошил я осиное гнездо", — сделал заключение актер. Через некоторое время актер удалил запись из Инстаграм.

Многие фанаты Панина отметили, что они не доверяют Галкину и считают его слишком наигранным персонажем, который очень сильно заботится о своем имидже. Как признались поклонники актера, им больше нравится другой типаж звезд — открытых, "родных" и простых.