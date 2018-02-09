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Панин разоблачил Галкина
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Панин разоблачил Галкина 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Актер Алексей Панин "разоблачил" известного телеведущего Максима Галкина, проследив его активность в Инстаграме.
Панин показал своим читателям скриншот, на котором видно, что Галкин просматривает его сторис — короткие видео.
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"Максим Галкин потихоньку заглядывает на мою страничку, в историю. Ну а вдруг я что-нибудь лишнее про Эрнста скажу, или ещё про кого…. Видимо Максим услышал мои угрозы и решил контролировать мой Инстаграм. Значит разворошил я осиное гнездо", — сделал заключение актер. Через некоторое время актер удалил запись из Инстаграм.
Многие фанаты Панина отметили, что они не доверяют Галкину и считают его слишком наигранным персонажем, который очень сильно заботится о своем имидже. Как признались поклонники актера, им больше нравится другой типаж звезд — открытых, "родных" и простых.
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