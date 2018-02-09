Как разделили наследство Задорнова

Кто получил наследство Задорнова

Газета «Мир новостей» рассказала, как было распределено наследство сатирика Михаила Задорнова

По информации издания, его раздел не стал и едва ли станет в будущем причиной имущественных споров. Всего «претендентов» было четверо — его старшая сестра, первая и вторая жены, а также единственная дочь.

Так, дочь Елена получила квартиру в Юрмале, два дома в Латвии были разделены между сестрой Людмилой и первой супругой Велтой, а квартира в Москве отошла ко второй жене Елене Бомбиной.

Также Задорнов планировал разделить доходы от авторских прав на всех четверых, однако, по данным издания, сестра и жены могут отказаться от них в пользу дочери сатирика.

11 ноября 2017 года, на следующий день после смерти Михаила Задорнова, СМИ сообщали, что перед кончиной юморист высказал три желания, которые должны быть выполнены после его смерти. Согласно первому из них, часть заработанных Задорновым средств должна быть потрачена на поддержку русскоязычной библиотеки его имени в Риге. Второй пункт касается места захоронения сатирика — он захотел быть погребенным в одной могиле с отцом. Последним желанием Задорнова стала транспортировка его тела после смерти исключительно наземным транспортом.

Ранее Людмила Задорнова рассказывала, что наследникам удалось выполнить «главное» его желание — рижская библиотека продолжает функционировать.