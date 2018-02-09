Умер Дмитрий Бузылев

Скончался актер и музыкант Дмитрий Бузылев . Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

61-летний артист умер еще 7 февраля. Причиной его кончины названа продолжительная болезнь.

Отмечается, что последние слова, которые произнес Бузылев, были «благодарностью и признанием в любви» Никите Михалкову и Гильдии актеров.

Прощание с Бузылевым пройдет 11 февраля в 11:00 в московском Доме кино. Артист будет похоронен на Пыхтинском кладбище.

В октябре минувшего года СМИ сообщали, что Бузылев оказался в реанимации одной из клиник столицы. Тогда его жена сообщала, что у него обнаружили прободную язву желудка и сделали операцию. Кроме того, Наталья Бузылева отмечала, что в течение шести дней, прошедших после госпитализации, «Гильдия актеров не сделала семье ни одного звонка».

Дмитрий Бузылев — прославленный исполнитель цыганских песен и романсов. Кроме того, он снимался в таких фильмах, как «Табор уходит в небо», «Мужики!..», «Утомленные солнцем 2: Предстояние» и «Жестокий романс».