Ещё
Умер Дмитрий Бузылев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Дмитрий Бузылев 

Рамблер 6 часов назад
Скончался актер и музыкант Дмитрий Бузылев. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
61-летний артист умер еще 7 февраля. Причиной его кончины названа продолжительная болезнь.
Отмечается, что последние слова, которые произнес Бузылев, были «благодарностью и признанием в любви» Никите Михалкову и Гильдии актеров.
Прощание с Бузылевым пройдет 11 февраля в 11:00 в московском Доме кино. Артист будет похоронен на Пыхтинском кладбище.
В октябре минувшего года СМИ сообщали, что Бузылев оказался в реанимации одной из клиник столицы. Тогда его жена сообщала, что у него обнаружили прободную язву желудка и сделали операцию. Кроме того, Наталья Бузылева отмечала, что в течение шести дней, прошедших после госпитализации, «Гильдия актеров не сделала семье ни одного звонка».
Дмитрий Бузылев — прославленный исполнитель цыганских песен и романсов. Кроме того, он снимался в таких фильмах, как «Табор уходит в небо», «Мужики!..», «Утомленные солнцем 2: Предстояние» и «Жестокий романс».
 Ещё 58 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились данные о гибели россиян при авиаударе США в Сирии469
Скандал на шоу Соловьева, «последняя» Олимпиада и другие события дня12
Назван виновник массовых казней боевиков ИГ30
Россия захотела избавиться от господства доллара153
Украина отказалась захватывать Россию383
Видео
00:31
«Год жил в машине»: Панин объяснил неуплату штрафов
Шоу-бизнес
00:39
Названы пострадавшие при взрыве в Петербурге
Происшествия
01:45
Никто ничего не понимает: новый обвал в США
Рынки Статьи
00:33
Задержаны причастные к убийству комбата ДНР Гиви
Происшествия
00:00
Подвиг Филипова потряс американского ветерана
Армия Ближний Восток
02:24
ВВС Китая получили истребитель пятого поколения J-20
Армия Азия
05:35
Как разделили наследство Задорнова
Шоу-бизнес
02:11
Путин: политика санкций скоро надоест ее инициаторам
Политика
06:10
Американские самолеты разбомбили ракету Маска
Наука и техника
01:50
Умер Дмитрий Бузылев
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение