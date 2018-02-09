«Охотница на олигархов» пригрозила Дерипаске женитьбой

Настя Рыбка пригрозила Дерипаске женитьбой

Настя Рыбка, известная в светских кругах, на своей странице в Instagram призвала бизнесмена Олега Дерипаску жениться на ней.

«Я хочу, чтобы Олег решил, как именно мы будем разбираться с этим вопросом», — сказала она.

По словам девушки, он может на ней жениться, чтобы она не потеряла честь и достоинство.

«Либо я напишу заявление на изнасилование групповое, буду добиваться того, чтобы и он, и его друг пришли на «Пусть говорят» и рассказали, как все было на самом деле, и ответили за свои поступки», — заявила Рыбка.

Она добавила, что речь идет о групповом изнасиловании на яхте.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 8, 2018 в 10:24 PST

Позже девушка опубликовала новое видео, в котором назвала свои слова об изнасиловании «троллингом тупых баб».

«Уважаемые члены правительства, дума, президент. Я обращаюсь к вам — помогите в изменении законодательства по вопросу сексуальных преследований и прессинга мужчин за то, что они пристают к женщинам, ведь это может произойти с вами, с каждым из вас», — написала она.

Представитель Олега Дерипаски прокомментировал заявления Рыбки изданию Znak.com.

«Данные попытки искажения действительности и извращения информации дискредитируют только авторов подобного рода фальшивых «сенсаций»», — сказал представитель бизнесмена.

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) — белорусская модель, называющая себя " экспертом по соблазнению", известна в Сети тем, что проводит тренинги по "охоте на мужчин".