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«Охотница на олигархов» пригрозила Дерипаске женитьбой
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Настя Рыбка пригрозила Дерипаске женитьбой 

Рамблер 2 часа назад
Настя Рыбка, известная в светских кругах, на своей странице в Instagram призвала бизнесмена Олега Дерипаску жениться на ней.
«Я хочу, чтобы Олег решил, как именно мы будем разбираться с этим вопросом», — сказала она.
По словам девушки, он может на ней жениться, чтобы она не потеряла честь и достоинство.
«Либо я напишу заявление на изнасилование групповое, буду добиваться того, чтобы и он, и его друг пришли на «Пусть говорят» и рассказали, как все было на самом деле, и ответили за свои поступки», — заявила Рыбка.
Она добавила, что речь идет о групповом изнасиловании на яхте.
Позже девушка опубликовала новое видео, в котором назвала свои слова об изнасиловании «троллингом тупых баб».
«Уважаемые члены правительства, дума, президент. Я обращаюсь к вам — помогите в изменении законодательства по вопросу сексуальных преследований и прессинга мужчин за то, что они пристают к женщинам, ведь это может произойти с вами, с каждым из вас», — написала она.
Представитель Олега Дерипаски прокомментировал заявления Рыбки изданию Znak.com.
«Данные попытки искажения действительности и извращения информации дискредитируют только авторов подобного рода фальшивых «сенсаций»», — сказал представитель бизнесмена.
Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) — белорусская модель, называющая себя " экспертом по соблазнению", известна в Сети тем, что проводит тренинги по "охоте на мужчин".
 Ещё 2 источника 
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