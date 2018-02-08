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У дочери Хакамады нашли рак
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У особенной дочери Хакамады нашли рак 

Дни.ру 11 часов назад
Фото: Дни.ру
В студии программы "Пусть говорят" Ирина Хакамада рассказала о непростой судьбе своей дочери Маши. Несколько лет назад ей поставили страшный диагноз — рак.
Машу появилась на свет в 1997 году. Тогда Ирина была в браке с четвертым супругом Владимиром Сиротинским. О том, что у девочки обнаружили синдром Дауна, политик узнала еще во время беременности.
Хакамада несмотря на страшный прогноз оставила ребенка. Однако она боялась рассказывать об особенностях своей малышки, так как боялась, что общественность будет жестока по отношению к девочке. Спустя время Ирина набралась храбрости и стала брать девочку в кино и театр.
"Я поняла, что Маша любит сцену, она хорошо танцует, играет в театре. Дико общительная, хорошо говорит, красивая. Что ее скрывать? Пусть девушка балдеет, она женщина", — объяснила Хакамада.
Однако это не единственная трудность, с которой Ирине пришлось столкнуться. В 2004 году, когда она баллотировалась на президентский пост, случилось ужасное. Медики обнаружили у Маши рак. Хакамада не могла оставить политическую карьеру. В этот момент ее поддержал муж.
"Если не будешь делать то, что нравится, то не будет сумасшедшей энергии, мы ее не вытянем. Лучше иди в президентскую кампанию, мы будем помогать", — пересказала политик слова супруга.
По словам Ирины, это был очень сложный период. Ночью она приходила в больницу, а днем занималась делами. Однако произошло чудо. Когда президентская кампании подошла к концу, у Маши началась ремиссия, болезнь отступила.
Отметим, что Мария Сиротинская живет полной жизнью. У нее есть молодой человек — спортсмен по имени Влад. Они познакомились в театре и сразу поняли, что предназначены друг другу судьбой.
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