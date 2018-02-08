У дочери Хакамады нашли рак

У особенной дочери Хакамады нашли рак

В студии программы "Пусть говорят" Ирина Хакамада рассказала о непростой судьбе своей дочери Маши. Несколько лет назад ей поставили страшный диагноз — рак.

Машу появилась на свет в 1997 году. Тогда Ирина была в браке с четвертым супругом Владимиром Сиротинским . О том, что у девочки обнаружили синдром Дауна, политик узнала еще во время беременности.

"Я поняла, что Маша любит сцену, она хорошо танцует, играет в театре. Дико общительная, хорошо говорит, красивая. Что ее скрывать? Пусть девушка балдеет, она женщина", — объяснила Хакамада. Хакамада несмотря на страшный прогноз оставила ребенка. Однако она боялась рассказывать об особенностях своей малышки, так как боялась, что общественность будет жестока по отношению к девочке. Спустя время Ирина набралась храбрости и стала брать девочку в кино и театр.

"Если не будешь делать то, что нравится, то не будет сумасшедшей энергии, мы ее не вытянем. Лучше иди в президентскую кампанию, мы будем помогать", — пересказала политик слова супруга. Однако это не единственная трудность, с которой Ирине пришлось столкнуться. В 2004 году, когда она баллотировалась на президентский пост, случилось ужасное. Медики обнаружили у Маши рак. Хакамада не могла оставить политическую карьеру. В этот момент ее поддержал муж.

По словам Ирины, это был очень сложный период. Ночью она приходила в больницу, а днем занималась делами. Однако произошло чудо. Когда президентская кампании подошла к концу, у Маши началась ремиссия, болезнь отступила.

Отметим, что Мария Сиротинская живет полной жизнью. У нее есть молодой человек — спортсмен по имени Влад. Они познакомились в театре и сразу поняли, что предназначены друг другу судьбой.