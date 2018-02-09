Постаревшей Началовой огласили приговор

Началову лишили прав

Началову лишил прав после отказа пройти медицинское освидетельствование на алкоголь.

"Алдонина Ю. В. (настоящее имя певицы) признана виновной по части 1 статьи 12.26 КоАП России и лишена права управлять транспортным средством сроком на один год шесть месяцев. Также ей назначен штраф в 30 тысяч рублей", — сказала Горохова.

В декабре Началову, находившуюся за рулем Lexus, остановили сотрудники ДПС . Они предложили певице пройти освидетельствование, поскольку заподозрили, что Началова пьяна. Но певица отказалась.

Издание Дни.ру отмечает, что лишение прав стало неприятным подарком для певицы, которой в конце января исполнилось 37 лет.