Постаревшей Началовой огласили приговор

Певицу Юлию Началову лишили водительских прав на полтора года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Дорогомиловского суда Евгения Горохова.
Началову лишил прав после отказа пройти медицинское освидетельствование на алкоголь.
"Алдонина Ю. В. (настоящее имя певицы) признана виновной по части 1 статьи 12.26 КоАП России и лишена права управлять транспортным средством сроком на один год шесть месяцев. Также ей назначен штраф в 30 тысяч рублей", — сказала Горохова.
В декабре Началову, находившуюся за рулем Lexus, остановили сотрудники ДПС. Они предложили певице пройти освидетельствование, поскольку заподозрили, что Началова пьяна. Но певица отказалась.
Издание Дни.ру отмечает, что лишение прав стало неприятным подарком для певицы, которой в конце января исполнилось 37 лет.