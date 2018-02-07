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Умер актер из фильма «Белые росы»
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Умер актер из фильма «Белые росы» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из фильма
В Минске на 84-м году жизни скончался народный артист Беларуси Геннадий Гарбук. Сообщение о смерти артиста появилось на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы, в котором Гарбук служил до последних дней.
«Национальный академический театр имени Янки Купалы сообщает, что 7 февраля ушел из жизни наш выдающийся коллега народный артист Беларуси Геннадий Михайлович Гарбук. Нам сейчас тяжело принять и осмыслить эту утрату, а также подобрать слова, которые могли бы выразить нашу глубокую скорбь как коллег и друзей», — говорится в сообщении.
Геннадий Гарбук снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Белые росы», «Знак беды», «Анастасия Слуцкая», «Брестская крепость», «Черный замок Ольшанский», «Государственная граница», «На безымянной высоте» и другие.
Соболезнования родным и близким народного артиста направил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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