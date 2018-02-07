Бузова объявила себя дочкой Пугачевой

"Ты сделала невозможное. Я считаю, что на сегодняшний день ты у нас принцесса шоу-бизнеса. Заслужила, заработала. Поэтому я кое-что приготовил", — сказал Сергей Зверев, обращаясь к Ольге Бузовой. В эфире "Дома-2" Сергей Зверев короновал Ольгу Бузову . Расчувствовавшись телеведущая назвала себя дочерью Примадонны.

После этих слов стилист преподнес телеведущей корону.

"У нас есть поп-король Филип Киркоров", — продолжил Зверев свою речь, но тут же был перебит Бузовой. "Королева — Алла Борисовна Пугачева, а я их дочь — принцесса. Давай корону", — заявила певица смеясь.

Однако Сергей не обратил внимание на шутку Оли и продолжил:

"У нас есть император — Николай Басков, ну, и ты теперь у нас принцесса. Короную".

После этого Зверев надел на голову Бузовой корону.

Ранее Ольга Бузова ошеломила поклонников новой внешностью. Теледива нарастила длинные темные волосы. Шикарные локоны певица продемонстрировала на своей странице в Instagram.