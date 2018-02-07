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Бузова объявила себя дочкой Пугачевой
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Бузова объявила себя дочкой Пугачевой 

Дни.ру 15 часов назад
В эфире "Дома-2" Сергей Зверев короновал Ольгу Бузову. Расчувствовавшись телеведущая назвала себя дочерью Примадонны.
"Ты сделала невозможное. Я считаю, что на сегодняшний день ты у нас принцесса шоу-бизнеса. Заслужила, заработала. Поэтому я кое-что приготовил", — сказал Сергей Зверев, обращаясь к Ольге Бузовой.
После этих слов стилист преподнес телеведущей корону.
"У нас есть поп-король Филип Киркоров", — продолжил Зверев свою речь, но тут же был перебит Бузовой. "Королева — Алла Борисовна Пугачева, а я их дочь — принцесса. Давай корону", — заявила певица смеясь.
Однако Сергей не обратил внимание на шутку Оли и продолжил:
"У нас есть император — Николай Басков, ну, и ты теперь у нас принцесса. Короную".
После этого Зверев надел на голову Бузовой корону.
Ранее Ольга Бузова ошеломила поклонников новой внешностью. Теледива нарастила длинные темные волосы. Шикарные локоны певица продемонстрировала на своей странице в Instagram.
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