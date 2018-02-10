Нетребко пригрозила отказаться от концертов в Москве

Оперная певица Анна Нетребко пригрозила, что больше не приедет в Москву, если цены на билеты на ее концерт будут так же запредельно накручены, как в этот раз. Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов 7 февраля выступили в концертном зале им. П. И. Чайковского.

«Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100 тысяч рублей, я просто не приеду больше… всем спасибо», — написала узнавшая об ажиотаже и спекуляциях вокруг цен на билеты на ее концерт оперная дива.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Фев 8, 2018 в 1:31 PST

Мероприятие было посвящено памяти Дмитрия Хворостовского . Супруги исполнили партии из «Отелло», «Макбет», «Трубадура», «Аиды» под аккомпанемент Национального филармонического концерта. У дирижерского пульта стоял Владимир Спиваков

Из-за всевозможных махинаций с билетами оператор, который занимался их распространением, предупредил, что для прохода в зал на данный концерт действительны только билеты на официальных бланках, приобретённые в кассах Концертного зала Чайковского и приобретенные через официальный сайт meloman.ru.

Между тем на многих сайтах цены на билеты составили от 90 до 150 тысяч рублей. В то же время, организатор концерта Максим Берин, эксклюзивный представитель артистов в РФ, странах Балтии и СНГ заявлял, что концерт постараются сделать доступным для многочисленных поклонников таланта певицы. Было обещано, что дешевые билеты будут стоить 2500 рублей.