Ещё
Запашный не прошел фейс-контроль в тульском ресторане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запашный не прошел фейс-контроль в тульском ресторане 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Instagram
В Туле, где в местном цирке сейчас проходят гастроли братьев Запашных, дрессировщика Аскольда Запашного не пустили в местный ресторан, артист не прошел фейс-контроль. О досадном инциденте в своем Instagram написал сам артист.
«Ахтунг!:))) За моей спиной единственный ресторан не только в Туле, но и В МИРЕ, в который, со слов охраны, по мнению директора, я с артистами нашего коллектива не прохожу фэйс и дресс контроль», — написал Запашный, сфотографировавшись на фоне вывески ресторана «Пряник».
Он отметил, что заинтригован, что это за заведение.
«Подняли настроение на неделю! Что же это за место такое? Что там внутри? Кто достоин туда зайти?» — написал дрессировщик.
Гастроли коллектива продлятся до 27 февраля.
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео последнего боя пилота Су-25 с боевиками625
В Москве обстреляли продюсера Сосо Павлиашвили54
Немцы восхитились качеством российских дорог215
Решена судьба богатых пенсионеров308
Момент попадания ракеты в Су-25 попал на видео786
Видео
00:31
Турцию обвинили в причастности к гибели российского пилота
Происшествия
00:47
Сбивший Су-25 ПЗРК может быть украинским
Происшествия Армия
04:21
Москву атакует «балканец»
Погода Новости Москвы
01:03
В Сети появилось видео нападения кабана на пенсионера
Происшествия
00:59
Участник «Битвы экстрасенсов» стал жертвой маньяка
Шоу-бизнес
03:56
Саакашвили рассказал о железных памперсах Порошенко
В мире Украина
01:53
В Москве за сутки вывезли 800 тысяч кубометров снега
Новости Москвы Общество
02:14
Поезда столкнулись в США, есть жертвы
Происшествия США
00:26
В Стамбуле произошел опасный инцидент с лайнером из РФ
Происшествия
01:18
Опубликованы кадры с места падения сбитого Су-25
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение