Запашный не прошел фейс-контроль в тульском ресторане

В Туле, где в местном цирке сейчас проходят гастроли братьев Запашных, дрессировщика Аскольда Запашного не пустили в местный ресторан, артист не прошел фейс-контроль. О досадном инциденте в своем Instagram написал сам артист.

«Ахтунг!:))) За моей спиной единственный ресторан не только в Туле, но и В МИРЕ, в который, со слов охраны, по мнению директора, я с артистами нашего коллектива не прохожу фэйс и дресс контроль», — написал Запашный, сфотографировавшись на фоне вывески ресторана «Пряник».

Публикация от Askold Zapashny (@askoldzap) Фев 3, 2018 at 10:02 PST

Он отметил, что заинтригован, что это за заведение.

«Подняли настроение на неделю! Что же это за место такое? Что там внутри? Кто достоин туда зайти?» — написал дрессировщик.

Гастроли коллектива продлятся до 27 февраля.