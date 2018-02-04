Запашный не прошел фейс-контроль в тульском ресторане 

В Туле, где в местном цирке сейчас проходят гастроли братьев Запашных, дрессировщика Аскольда Запашного не пустили в местный ресторан, артист не прошел фейс-контроль. О досадном инциденте в своем Instagram написал сам артист.
«Ахтунг!:))) За моей спиной единственный ресторан не только в Туле, но и В МИРЕ, в который, со слов охраны, по мнению директора, я с артистами нашего коллектива не прохожу фэйс и дресс контроль», — написал Запашный, сфотографировавшись на фоне вывески ресторана «Пряник».
Он отметил, что заинтригован, что это за заведение.
«Подняли настроение на неделю! Что же это за место такое? Что там внутри? Кто достоин туда зайти?» — написал дрессировщик.
Гастроли коллектива продлятся до 27 февраля.