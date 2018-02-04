Отец Шурыгиной рассказал о «хитрых уловках» Малахова

Малахов подло поступил с отцом Шурыгиной

Отец Дианы Шурыгиной Алексей рассказал о хитрых уловках на которые пошел Андрей Малахов , чтобы вытащить его и его дочь на новые эфиры, а также чтобы придать всей истории большую скандальность. Мужчина, как он сам рассказывает, был введен в заблуждение.

Диана Шурыгина, ставшая знаменитой на всю страну после огласки истории с изнасилованием на вечеринке, продолжает привлекать к себе внимание общественности. Интересуется народ и ее родственниками. Отец девушки Алексей Шурыгин огоошил новостью, что больше не хочет светиться на ток-шоу. Впрочем, после этого он появился в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1".

Мужчина подчеркнул, что решился прервать своеобразное затворничество из-за обещаний Андрея Малахова. "Меня подкупили тем, что сказали — будет реально прямой эфир и я смогу сказать то, что думаю. За день до съемок мы встретились с Андреем Малаховым. Полтора часа разговаривали, записали интервью. Я рассказал ему все, как было сначала до конца, от первого звонка Дианы из этого коттеджа", — цитирует Алексея Шурыгина сайт "Комсомольская правда".

Он добавил, что в личном общении не заметил у Малахова никакого напряжения или пренебрежения. Наоборот, разговор произвел на Алексей Шурыгина положительное впечатление. Однако на конечный результат, созданный ведущим, это не повлияло, пожаловался отец Дианы Шурыгиной. "Я ему предъявил материалы дела, экспертизы. А в итоге ничего из этого не показали! И сам Андрей в студии вел себя так, словно мы с ним никогда не общались", — заметил он.