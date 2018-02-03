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Садальский влез в скандал с Корчевниковым
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Садальский влез в скандал с Корчевниковым 

Дни.ру 4 часа назад
На своей странице в Instagram Станислав Садальский высказался по поводу новостей о том, что генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников якобы избил своего подчиненного, редактора архива Василия Добродеева. Актер с недоверием отнесся к этой истории.
" В НОВОСТяХ— Гендиректора российского телеканала "Спас" Бориса Корчевникова обвинили в избиении одного из сотрудников (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — на своей странице в Instagrtam заметил Стас Садальский. "И я как православный человек с изумлением смотрю, что с православием происходит", — поделился он своими переживаниями.
Впрочем, принимать историю с избиением прямо на рабочем месте за чистую монету актер не собирается. И если некоторые комментаторы предположили, что подчиненный просто оговорил своего начальника, то актер считает, что речь идет о более хитрой комбинации.
"Кто поверит, что субтильный Корчевников "ИЗБИЛ" (?) своего подчиненного?))))) Опять реклама тухлого канала!?)", — предположил Садальский.
Напомним, в телеграм-канале 112 появилось сообщение о том, что в городскую поликлинику номер 62 в Москве обратился редактор архива телеканала "Спас" Василий Добродеев. Мужчина снял побои, однако отказался писать заявление на своего обидчика.
По словам пострадавшего, он был избит своим начальником Борисом Корчевниковым у того в кабинете.
"Угрозы от Корчевникова посыпались прямо с порога… Добродеев хотел избежать конфликта, попытался выйти из кабинета, в этот момент Корчевников начал его бить…", — говорится в сообщении.
О том, что могло стать причиной столь острого конфликта, не сообщается. Официальных комментариев и каких-либо подтверждений этой истории пока не поступало.
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