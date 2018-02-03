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Корчевникова обвинили в избиении подчиненного
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Корчевникова обвинили в избиении подчиненного 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Гендиректора российского телеканала «Спас» Бориса Корчевникова обвинили в избиении редактора архива Василия Добродеева на планёрке, сообщает телеграм-канал «112».
Накануне Добродеев приехал в больницу снимать побои. Однако заявления на своего начальника так и не написал. По его словам, Корчевников вызвал его к себе в кабинет, где также находились несколько сотрудников канала. Между начальником и подчиненным возник конфликт. «Добродеев хотел избежать конфликта, попытался выйти из кабинета, в этот момент Корчевников начал его бить», — сообщает «112».
Борис Корчевников возглавляет канал «Спас» с мая 2017 года. Он член Академии российского телевидения, ведущий программ и ток-шоу на различных каналах российского телевидения.
 Ещё 3 источника 
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