Корчевникова обвинили в избиении подчиненного

Гендиректора российского телеканала «Спас» Бориса Корчевникова обвинили в избиении редактора архива Василия Добродеева на планёрке, сообщает телеграм-канал «112»

Накануне Добродеев приехал в больницу снимать побои. Однако заявления на своего начальника так и не написал. По его словам, Корчевников вызвал его к себе в кабинет, где также находились несколько сотрудников канала. Между начальником и подчиненным возник конфликт. «Добродеев хотел избежать конфликта, попытался выйти из кабинета, в этот момент Корчевников начал его бить», — сообщает «112».

Борис Корчевников возглавляет канал «Спас» с мая 2017 года. Он член Академии российского телевидения, ведущий программ и ток-шоу на различных каналах российского телевидения.