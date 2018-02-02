Ещё
Сванидзе и Шевченко встретились после драки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сванидзе и Шевченко встретились после драки 

Рамблер 4 часа назад
Журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко встретились в рамках работы в Совете по правам человека (СПЧ), членами которого они являются.
Как сообщил глава СПЧ Михаил Федотов, оба журналиста «были настроены миролюбиво, но принципиально».
>> Шевченко назвал причину драки со Сванидзе
«Они заявили, что произошедшее не помешает работать в рамках Совета, но о примирительном рукопожатии речи не идет, есть принципиальные расхождения, которые преодолеть невозможно», — цитирует Федотова «Интерфакс».
По мнению главы СПЧ, примирения не состоялось, но тема исчерпана.
Журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались во время беседы об Иосифе Сталине в прямом эфире радиостанции «КП». После серии взаимных оскорблений Сванидзе и Шевченко накинулись друг на друга с кулаками.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы — не верблюды»: ГД заинтересовалась исками к вкладчикам185
Газ для Украины может подорожать вдвое78
Украина решила продать российские активы в Крыму374
В США назвали условия применения ядерного оружия22
Санкции могут обвалить рубль181
Видео
01:18
Сванидзе и Шевченко встретились после драки
Шоу-бизнес
00:44
Регулировщик устроил танцевальное шоу на перекрестке
В мире
03:59
«Никаких проблем»: Грудинин о счетах за границей
Политика
04:07
Путин: защитники Сталинграда совершили ратный подвиг
Политика Другое
01:56
Москва утонет и замерзнет
Погода Новости Москвы
01:08
Песков извинился перед Памфиловой за агитацию
Политика Выборы 2018
04:30
МЧС выступило с предупреждением к москвичам
Погода Новости Москвы
01:23
Ёж Пых намекнул, когда ждать весну
Общество
00:38
Водители троллейбусов сцепились, наплевав на пассажиров
Происшествия
00:20
Путин пошутил о будущем после выборов
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение