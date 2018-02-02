Сванидзе и Шевченко встретились после драки

Как сообщил глава СПЧ Михаил Федотов , оба журналиста «были настроены миролюбиво, но принципиально».

«Они заявили, что произошедшее не помешает работать в рамках Совета, но о примирительном рукопожатии речи не идет, есть принципиальные расхождения, которые преодолеть невозможно», — цитирует Федотова «Интерфакс».

По мнению главы СПЧ, примирения не состоялось, но тема исчерпана.

Журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались во время беседы об Иосифе Сталине в прямом эфире радиостанции «КП». После серии взаимных оскорблений Сванидзе и Шевченко накинулись друг на друга с кулаками.