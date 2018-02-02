Бузову и Батрутдинова снова застали вместе

Ольгу Бузову и Тимура Батрутдинова застали выходящими из отеля Four Seasons в Москве. Ролик, на котором звезды идут по улице, держась за руки, а затем заходят в кафе, опубликовал Telegram-канал Super.
Бузову и Батрутдинова застали на выходе из отеля Ольга Бузова @buzova86 и Тимур Батрутдинов @timurbatrutdinov дали новый импульс слухам о своем романе. На этот раз пара попала в объективы фотографов на выходе из отеля Four Seasons. Держась за руки, Оля и Тимур направились в ближайшее кафе. Во время милой беседы за чашкой кофе певица опустила голову на плечо спутника 😊 А вы верите в роман? Как вам пара?
На протяжении всей записи с лица певицы и телеведущей не исчезает счастливая улыбка, а в какой-то момент Бузова даже кладет голову на плечо Батрутдинова.
Слухи о романе звезд телеканала ТНТ появились в январе 2018 года, когда и Бузова, и Батрутдинов стали выкладывать совместные фото и видео с отдыха в Таиланде.
Поклонники Ольги и Тимура гадают, действительно ли у них все всерьез, или их роман — всего лишь очередная пиар-акция.