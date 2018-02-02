Бузову и Батрутдинова снова застали вместе

Бузову и Батрутдинова снова увидели вместе

На протяжении всей записи с лица певицы и телеведущей не исчезает счастливая улыбка, а в какой-то момент Бузова даже кладет голову на плечо Батрутдинова.

Слухи о романе звезд телеканала ТНТ появились в январе 2018 года, когда и Бузова, и Батрутдинов стали выкладывать совместные фото и видео с отдыха в Таиланде.

Поклонники Ольги и Тимура гадают, действительно ли у них все всерьез, или их роман — всего лишь очередная пиар-акция.