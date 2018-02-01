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Украинский певец-русофоб приехал на заработки в Москву
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Украинский певец-русофоб приехал на заработки в Москву
Рамблер
3 часа назад
Украинский музыкант Захар Май, назвавший русских «нацией без мозгов», приехал на гастроли в Россию.
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Украино-американский певец Захар Май очень уважает Степана Бандеру, но это не мешает ему зарабатывать деньги в России
Фото:
instagram.com/zaxarborisych
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Пока клубы продают билеты, поклонники интересуются: как же можно выступать в стране, которую сам же называл "империей зла"?
Фото:
instagram.com/zaxarborisych
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Захар Май ранее "шутил" о крушении Ту-154 Минобороны России над Черным морем. "Вчера ты – бас в военном хоре, а завтра – тонешь в Черном Море", – писал "поэт"
Фото:
vk.com/zaxarborisych
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Узнав о гастролях артиста в России, поклонники спрашивали певца, будет ли он исполнять одну из своих песен «Когда наши танки въедут в Москву», пишут «Дни.ру»
Фото:
vk.com/zaxarborisych
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Также певец поддерживал Алексея Навального — на организованном им концерте-митинге в 2013 году Май выступил за 500 тыс. рублей
Фото:
vk.com/zaxarborisych
6/10
Фото:
vk.com/zaxarborisych
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В одном из московских клубов, где будет выступать Май, ничего не знали о его русофобских высказываниях и говорят, что он у них частый гость
Фото:
vk.com/zaxarborisych
8/10
Фото:
vk.com/zaxarborisych
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Фото:
vk.com/zaxarborisych
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Фото:
vk.com/zaxarborisych
Комментарии
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Украино-американский певец Захар Май, призывавший взорвать Крымский мост и смеявшийся над крушением российского самолета, приехал с гастролями в Россию. Русофоб планирует дать концерты в Москве и Санкт— Петербурге.
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