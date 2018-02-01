Украинский певец-русофоб приехал на заработки в Москву 

1/10 Украино-американский певец Захар Май очень уважает Степана Бандеру, но это не мешает ему зарабатывать деньги в России Фото: instagram.com/zaxarborisych

2/10 Пока клубы продают билеты, поклонники интересуются: как же можно выступать в стране, которую сам же называл "империей зла"? Фото: instagram.com/zaxarborisych

3/10 Захар Май ранее "шутил" о крушении Ту-154 Минобороны России над Черным морем. "Вчера ты – бас в военном хоре, а завтра – тонешь в Черном Море", – писал "поэт" Фото: vk.com/zaxarborisych

4/10 Узнав о гастролях артиста в России, поклонники спрашивали певца, будет ли он исполнять одну из своих песен «Когда наши танки въедут в Москву», пишут «Дни.ру» Фото: vk.com/zaxarborisych

5/10 Также певец поддерживал Алексея Навального — на организованном им концерте-митинге в 2013 году Май выступил за 500 тыс. рублей Фото: vk.com/zaxarborisych

6/10 Фото: vk.com/zaxarborisych

7/10 В одном из московских клубов, где будет выступать Май, ничего не знали о его русофобских высказываниях и говорят, что он у них частый гость Фото: vk.com/zaxarborisych

8/10 Фото: vk.com/zaxarborisych

9/10 Фото: vk.com/zaxarborisych