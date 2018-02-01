ФСБ задержала звезду «Первого канала»

В Москве сотрудники ФСБ задержали актера, исполнителя главной роли в сериале «Детективы» Алексея Насонова . Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, обыск и задержание 30 января проводили сотрудники управления «М» ФСБ (отвечает за контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы страны).

По данным «Росбалта», актер был задержан в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Как заявил источник агентства, в ФСБ сочли, что Насонов и его подчиненные передают клиентам запрещенную информацию. Речь, в частности, идет о детализации телефонных разговоров.