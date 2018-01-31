«Один удар — 14 плиток»: в Сети высмеяли драку Шевченко и Сванидзе

Драка Сванидзе и Шевченко стала предметом шуток и анекдотов в Сети. Так, в Telegram-каналах обсуждают разрушенную от удара стену в студии.

«Одним могучим Сванидзе Шевченко выбил в стене радиостудии «КП» 14 плиток. Теперь может использовать слоган «Один удар — 14 плиток», — пишет канал «Пул №3».

Автор канала сообщает, что завтра в эту студию должен прийти мэр Москвы Сергей Собянин

«Успеют ли положить плитку взамен выбитой», — интересуется «Пул№3».