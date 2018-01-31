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«Один удар — 14 плиток»: в Сети высмеяли драку Шевченко и Сванидзе
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«Один удар — 14 плиток»: в Сети высмеяли драку Шевченко и Сванидзе 

Рамблер 2 часа назад
В результате драки журналистов Николая Сванидзе и Максима Шевченко пострадала студия радиостанции «КП».
Драка Сванидзе и Шевченко стала предметом шуток и анекдотов в Сети. Так, в Telegram-каналах обсуждают разрушенную от удара стену в студии.
«Одним могучим Сванидзе Шевченко выбил в стене радиостудии «КП» 14 плиток. Теперь может использовать слоган «Один удар — 14 плиток», — пишет канал «Пул №3».
Автор канала сообщает, что завтра в эту студию должен прийти мэр Москвы Сергей Собянин.
«Успеют ли положить плитку взамен выбитой», — интересуется «Пул№3».
>> Шевченко назвал причину драки со Сванидзе
Напомним, что журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались во время беседы об Иосифе Сталине. После серии взаимных оскорблений Сванидзе и Шевченко накинулись друг на друга с кулаками.
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