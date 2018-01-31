Брат звезды «Дома-2» умер в тюрьме

Бывший участник «Дома-2» Антон Шоки, сбежавший от американских приемных родителей, рассказал о смерти своего брата в одной из тюрем США. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на журнал «Дом-2».

По словам Шоки, его брат Ильдар покончил с собой. Молодой человек был осужден на 25 лет. Сначала его отправили за решетку, обвини в краже, он вышел досрочно, но потом снова попал в тюрьму.

Экс-участник «Дома-2» заявил, что брат помогал ему даже из тюрьмы, присылая по 20-30 тысяч рублей.

Шоки предположил, что 25-летний тюремный срок «подкосил» его брата и вызвал «проблемы с психикой».

«Я очень грущу и вспоминаю о брате только с теплотой. Мы были по-настоящему близки», — подчеркнул он.

Братья вместе воспитывались в детском доме. У них общая мать, но разные отцы. Брат был старше Шоки на четыре года.

Ранее Шоки в интервью « Комсомольской правде » рассказал о своем детстве в США. Он заявил, что его «история такая же, как и истории тысячи детей»: «нашли „на свалке“, а потом отправили в детдом в Чувашии. Усыновившим его американским родителям не удалось наладить с ним контакт. Его отправляли в адаптивные лагеря для „социализации“, потом стали запирать в комнате с сигнализацией.

В итоге он оказался в американском интернате, оттуда попал в семью афроамериканцев, окончил школу с бронзовой медалью. В 18 лет он связался с российским посольством и попросил, чтобы его забрали. Шоки уехал в Россию и получил паспорт, а затем принял участие в „Доме-2“.